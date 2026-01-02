Starbucks yılbaşı zamlarını açıkladı: Yeni fiyatlar şaşırttı

Starbucks yılbaşı zamlarını açıkladı: Yeni fiyatlar şaşırttı
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks yılbaşı zamlarını açıkladı. Ortalama yüzde 30 artış yaşanan yeni fiyatlar şaşırttı. Yeni nesil kahveciler ve zincirlerle yapılan karşılaştırmalar kimine göre ucuz kimine göre pahalı geldi.

Geçtiğimiz yıl iki kez zamlanan ünlü kahve zinciri Starbucks, Türkiye fiyatlarında bu yıla da artışla başladı. Kahveden çaya zamdan payını alan içecek menüsünde ortalamada yüzde 30'luk artış yakalandı.

Dünyanın her yerinde daimi müdavimleri bulunan zincir kahvecinin artan fiyatları kimine ucuz gelirken kimine pahalı geldi.

Kamu konut kiralarına zam: Resmî Gazete’de yayımlandıKamu konut kiralarına zam: Resmî Gazete’de yayımlandı

STARBUCKS YILBAŞI ZAMLARINI AÇIKLADI

2025 yılında önce 3 Ocak sonra 4 Haziran tarihlerinde zamlı fiyatlarını açıklayan Starbucks, 2026'da da yeni bir zam yaptı.

starbucks-yilbasi-zamlarini-acikladi-yeni-fiyatlar-sasirtti-3.jpg

Haziran zammında yaklaşık yüzde 15'lik zam güncellemesi yapan kahve zinciri, bu kez o oranın 2 katını yakaladı.

starbucks-yilbasi-zamlarini-acikladi-yeni-fiyatlar-sasirtti-2.jpg

Son zamla birlikte küçük boy filtre kahve 110 TL’den 145 TL’ye, orta boy Americano 120 TL’den 150 TL’ye çıktı. Cappuccino fiyatı 150 TL’den 175 TL’ye, cortado 155 TL’den 180 TL’ye yükseldi.

İthalatta yeni zamlar açıklandı: Yüzde 48 ek gümrük vergisi geldiİthalatta yeni zamlar açıklandı: Yüzde 48 ek gümrük vergisi geldi

Sıcak çikolata 180 TL’den 210 TL’ye, white chocolate mocha ise 190 TL’den 220 TL’ye çıktı.

starbucks-yilbasi-zamlarini-acikladi-yeni-fiyatlar-sasirtti-5.jpg

Türk çayı ise 60 TL’den 75 TL’ye yükselerek en ucuz seçeneklerden biri olmaya devam etti.

YENİ FİYATLAR ŞAŞIRTTI

Starbucks’ın Türkiye’de yeni fiyatlar, son 12 aylık süreçte ikinci büyük artış olarak dikkat çekerken Haziran’daki yüzde 15’lik zamla birlikte toplamda, bir yıl içinde fiyatların yüzde 50’ye yakın arttığı görüldü.

starbucks-yilbasi-zamlarini-acikladi-yeni-fiyatlar-sasirtti-4.jpg

Artan fiyatlar sosyal medyayı da ikiye bölerken alternatiflerle kıyaslama yapıp fiyatlardan şikayet eden de normal karşılayan da oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Ekonomi
Kardeşlerin miras kavgası dev holdingi iflasa sürükledi!
Kardeşlerin miras kavgası dev holdingi iflasa sürükledi!
Altın planı alt üst oldu: Ahlatcı’nın 9 madeni hakkında karar çıktı
Altın planı alt üst oldu: Ahlatcı’nın 9 madeni hakkında karar çıktı