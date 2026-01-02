Starbucks yılbaşı zamlarını açıkladı: Yeni fiyatlar şaşırttı

Geçtiğimiz yıl iki kez zamlanan ünlü kahve zinciri Starbucks, Türkiye fiyatlarında bu yıla da artışla başladı. Kahveden çaya zamdan payını alan içecek menüsünde ortalamada yüzde 30'luk artış yakalandı.

Dünyanın her yerinde daimi müdavimleri bulunan zincir kahvecinin artan fiyatları kimine ucuz gelirken kimine pahalı geldi.

STARBUCKS YILBAŞI ZAMLARINI AÇIKLADI

2025 yılında önce 3 Ocak sonra 4 Haziran tarihlerinde zamlı fiyatlarını açıklayan Starbucks, 2026'da da yeni bir zam yaptı.

Haziran zammında yaklaşık yüzde 15'lik zam güncellemesi yapan kahve zinciri, bu kez o oranın 2 katını yakaladı.

Son zamla birlikte küçük boy filtre kahve 110 TL’den 145 TL’ye, orta boy Americano 120 TL’den 150 TL’ye çıktı. Cappuccino fiyatı 150 TL’den 175 TL’ye, cortado 155 TL’den 180 TL’ye yükseldi.

Sıcak çikolata 180 TL’den 210 TL’ye, white chocolate mocha ise 190 TL’den 220 TL’ye çıktı.

Türk çayı ise 60 TL’den 75 TL’ye yükselerek en ucuz seçeneklerden biri olmaya devam etti.

YENİ FİYATLAR ŞAŞIRTTI

Starbucks’ın Türkiye’de yeni fiyatlar, son 12 aylık süreçte ikinci büyük artış olarak dikkat çekerken Haziran’daki yüzde 15’lik zamla birlikte toplamda, bir yıl içinde fiyatların yüzde 50’ye yakın arttığı görüldü.

Artan fiyatlar sosyal medyayı da ikiye bölerken alternatiflerle kıyaslama yapıp fiyatlardan şikayet eden de normal karşılayan da oldu.