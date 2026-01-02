Kamu konut kiralarına zam: Resmî Gazete’de yayımlandı

Kamu konutlarının 2026 yılı kira bedelleri, Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile yeniden belirlendi. Tebliğe göre, metrekare başına aylık kira bedellerine önemli oranda zam yapıldı.

YENİ METREKARE BAŞINA KİRA TARİFELERİ

Kerpiç ve Ahşap Konutlar: Metrekare kira bedeli 8,15 TL'den 10,23 TL'ye yükseldi.

Kalorifersiz Konutlar: Metrekare kira bedeli 12,74 TL'den 15,99 TL'ye yükseldi.

Kaloriferli Konutlar: Metrekare kira bedeli 16,71 TL'den 20,97 TL'ye yükseldi.

EK HİZMET BEDELLERİ DE ALINACAK

Tebliğde ayrıca, kaloriferci ve kapıcı hizmetleri ile elektrik ve su giderlerinin kurum tarafından karşılanıp karşılanmamasına bağlı olarak ek kira bedellerinin tahsil edileceği hükmüne yer verildi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz konusu yeni kira tarifelerinin 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacağı açıklandı.