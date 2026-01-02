Kamu konut kiralarına zam: Resmî Gazete’de yayımlandı

Yayınlanma:
Kamu konutlarının aylık kira bedellerine zam geldi. Metrekare başına kira miktarı, konut tipine göre yaklaşık %25 ila %27 oranında artırıldı. Yeni tarifeler 15 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Kamu konutlarının 2026 yılı kira bedelleri, Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile yeniden belirlendi. Tebliğe göre, metrekare başına aylık kira bedellerine önemli oranda zam yapıldı.

YENİ METREKARE BAŞINA KİRA TARİFELERİ

Kerpiç ve Ahşap Konutlar: Metrekare kira bedeli 8,15 TL'den 10,23 TL'ye yükseldi.

Kalorifersiz Konutlar: Metrekare kira bedeli 12,74 TL'den 15,99 TL'ye yükseldi.

Kaloriferli Konutlar: Metrekare kira bedeli 16,71 TL'den 20,97 TL'ye yükseldi.

EK HİZMET BEDELLERİ DE ALINACAK

Tebliğde ayrıca, kaloriferci ve kapıcı hizmetleri ile elektrik ve su giderlerinin kurum tarafından karşılanıp karşılanmamasına bağlı olarak ek kira bedellerinin tahsil edileceği hükmüne yer verildi.

Lojman kiralarına zam geldiLojman kiralarına zam geldi

Cami lojmanında yangın; imam ile eşi kurtuldu!Cami lojmanında yangın; imam ile eşi kurtuldu!

YENİ TARİFELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz konusu yeni kira tarifelerinin 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

