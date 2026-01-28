Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in, Haziran 2026’da gerçekleştirilmesi beklenen halka arz sürecinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık değerleme üzerinden 50 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedeflediği iddia edildi.

Financial Times’ın (FT) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, uzun süredir yatırımcıların radarında olan ancak halka arz konusunda mesafeli duran şirketin bu adımı, tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilir.

STARLINK HALKA ARZI GÜNDEMDE

Haberde, SpaceX’in ana faaliyetleri yerine uydu internet iştiraki Starlink’in halka arz edilme ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi. SpaceX’in kurucusu Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Starlink’in gelirlerinin öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıya kavuşması halinde halka arz seçeneğinin gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Güncel veriler, Starlink’in SpaceX’in 2025 yılındaki 15,5 milyar dolarlık toplam gelirinin yaklaşık yüzde 76’sını ürettiğini ortaya koyarken, analistler olası bir Starlink halka arzının ana şirkete dolaylı finansman sağlayabileceğine dikkat çekiyor.