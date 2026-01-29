6 ilde dolandırıcılık operasyonu

Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D.H. adlı mağdurun telefonda kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtıp para isteyen kişiler tarafından yaklaşık 8 milyon lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

YAŞLI KİŞİLERİ HEDEF ALMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda neticesinde şüphelilerin yaşlı, çocuğu olmayan ve varlıklı kişileri hedef aldıkları, mağdurun yaşı ve yalnızlığından kaynaklanan güven duygusunu istismar ederek, çeşitli bahanelerle baskı ve yönlendirme yoluyla hareket ettirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin söz konusu yöntemle D.H.'ye ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim hem de banka hesapları üzerinden temin ettikleri belirlendi.

6 İLDE 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip neticeesinde olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 11 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Nevşehir merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Nevşehir’e getirilerek emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.