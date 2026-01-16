Dolandırıcılıkta son nokta: Ev hayali kuranlar dikkat bu mesajlara kanmayın

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut projelerini bahane eden dolandırıcılar, vatandaşlara hala başvuru süreci devam ediyormuş izlenimi vererek sahte e-Devlet bağlantıları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur etmeye çalıştı.

Artan şikayetler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin açıklama yaptı.

SAHTE İLAN VE BAĞLANTILARA DİKKAT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yayılan asılsız ilanlara dikkat çekildi.

Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan sahte bağlantılarla vatandaşların yanıltıldığı vurgulandı.

DMM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’’ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur."

— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 15, 2026

RESMİ DUYURULAR SADECE YETKİLİ KANALLARDAN

Yetkililer, TOKİ ve e-Devlet adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara karşı vatandaşları uyararak, bu tür içeriklere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Resmi başvuru ve duyuruların yalnızca ilgili kurumların internet siteleri ve doğrulanmış iletişim kanalları üzerinden yapıldığı hatırlatılırken, şüpheli bağlantıların kesinlikle tıklanmaması istendi.