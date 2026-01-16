Dolandırıcılıkta son nokta: Ev hayali kuranlar dikkat bu mesajlara kanmayın

Dolandırıcılıkta son nokta: Ev hayali kuranlar dikkat bu mesajlara kanmayın
Yayınlanma:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) adı kullanılarak oluşturulan sahte e-Devlet bağlantıları üzerinden vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıkarken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal konut başvurularının sona erdiğini hatırlatarak kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut projelerini bahane eden dolandırıcılar, vatandaşlara hala başvuru süreci devam ediyormuş izlenimi vererek sahte e-Devlet bağlantıları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur etmeye çalıştı.

Artan şikayetler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin açıklama yaptı.

SAHTE İLAN VE BAĞLANTILARA DİKKAT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yayılan asılsız ilanlara dikkat çekildi.

Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan sahte bağlantılarla vatandaşların yanıltıldığı vurgulandı.

toki.jpg

BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!

DMM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’’ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur."

RESMİ DUYURULAR SADECE YETKİLİ KANALLARDAN

Yetkililer, TOKİ ve e-Devlet adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara karşı vatandaşları uyararak, bu tür içeriklere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Resmi başvuru ve duyuruların yalnızca ilgili kurumların internet siteleri ve doğrulanmış iletişim kanalları üzerinden yapıldığı hatırlatılırken, şüpheli bağlantıların kesinlikle tıklanmaması istendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Ekonomi
Son dakika | Maliye'den 'altın takibi' iddialarına yanıt
Son dakika | Maliye'den 'altın takibi' iddialarına yanıt
Yatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladı
Yatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladı