BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!

Yayınlanma:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kurum yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Kurumun yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi edinildiği bildirildi.



BBDK'DAN UYARI

Konuya ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli yasal yollara başvurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:AA

