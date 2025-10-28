TOKİ'den 'dolandırıcılık' uyarısı!

TOKİ 'Yüzyılın Konut Projesi' için 'sahte başvuru ve para talebi' girişimlerine karşı uyardı. TOKİ'nin yaptığı açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 'Yüzyılın Konut Projesi' için 'sahte başvuru ve para talebi' girişimlerine karşı yurttaşları uyardı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

BAŞVURULAR YEKİLİ ŞUBELER VE e-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Paylaşımda, başvuruların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankasının proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacağı duyuruldu.

TOKİ: RESMİ BANKALAR DIŞINDAKİ KİŞİ VEYA HESAPLARA ÖDEME YAPMAYIN

Yurttaşların 10 Kasım-19 Aralık'ta başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği hatırlatılan paylaşımda, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara ihbar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız" denildi.

Paylaşımda, TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, para talebi, başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamalarının bulunmadığı da ifade edildi.

