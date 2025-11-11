MHRS adıyla dolandırıcılık! Sağlık Bakanlığından suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ücret talep ederek yurttaşları dolandıran kişi ve hesaplara yönelik yasal işlem başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MHRS üzerinden randevu alma, iptal etme veya değiştirme işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sağlık Bakanlığı, MHRS adıyla sahte siteler kurarak veya sosyal medya üzerinden ücret talep eden kişi ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.