MHRS adıyla dolandırıcılık! Sağlık Bakanlığından suç duyurusu

MHRS adıyla dolandırıcılık! Sağlık Bakanlığından suç duyurusu
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı, MHRS adı altında ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, vatandaşların yalnızca resmi MHRS kanalları üzerinden 'ücretsiz' işlem yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ücret talep ederek yurttaşları dolandıran kişi ve hesaplara yönelik yasal işlem başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MHRS üzerinden randevu alma, iptal etme veya değiştirme işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sağlık Bakanlığı, MHRS adıyla sahte siteler kurarak veya sosyal medya üzerinden ücret talep eden kişi ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Kocaeli'de parfüm fabrikası yangınında 11 şüpheli adliyeye sevk edildiKocaeli'de parfüm fabrikası yangınında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakanlık açıklamasında, “MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Türkiye
Denizde kadın cesedi bulundu!
Denizde kadın cesedi bulundu!
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?
Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?