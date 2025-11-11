Kocaeli'de parfüm fabrikası yangınında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Dilovası'nda 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O, oğlu İ.O, yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

Vardiya amirleri ve zanlıların kaçmasına yardımcı olduğu belirlenenlerin de arasında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne götürülecek.

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak:AA, DHA

