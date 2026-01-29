ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volkswagen ID.4 modeline yönelik geri çağırma kararının belirli üretim tarihleri arasındaki araçları kapsadığını bildirdi. Toplam 43 bin 881 araç yazılım güncellemesi ve gerekli durumlarda batarya onarımı için servislere yönlendirilecek.

Yetkililer, özellikle 2023 ve 2024 model yılına ait 670 araçta, batarya hücre modüllerindeki hizalama hatalarının yangın ihtimalini artırdığını belirtti.

Bu gruptaki araçlar için, onarım tamamlanana kadar ek güvenlik önlemleri önerildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARILAR

Servis işlemleri tamamlanıncaya kadar araç sahiplerine şu tedbirler tavsiye ediliyor:

Şarj biter bitmez aracın açık alana park edilmesi, Kapalı alanlarda gece boyunca şarj yapılmaması, Seviye 3 DC hızlı şarj istasyonlarından kaçınılması, Batarya şarj seviyesinin yüzde 80 ile sınırlandırılması.

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Volkswagen, geri çağırma kapsamına giren araçlar için yazılım güncellemeleri ve batarya kontrollerinin ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. Şirket, incelemeler sonucunda hatalı hücre tespit edilen araçlarda ilgili batarya modüllerinin değiştirileceğini ve sürecin NHTSA ile koordineli şekilde yürütüleceğini açıkladı.