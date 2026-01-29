Altın rekoru Merkez'e yaradı: Rezervler rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak 2026 haftasına ilişkin rezerv rakamlarını açıkladı.

Toplam rezervler sadece bir haftada 10,4 milyar dolar artış göstererek 215,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bu sıçramada, küresel piyasalarda rekor kıran altın fiyatlarının etkisiyle değerlenen altın rezervleri başrolü oynadı.

TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye’nin dış şoklara karşı tampon mekanizması olan rezervlerin hem miktar hem de kalite olarak güçlendiğini ortaya koyuyor.

REZERVLERDE HAFTALIK DEĞİŞİM (16 Ocak - 23 Ocak 2026)

Aşağıdaki tablo, Merkez Bankası’nın kasasındaki bir haftalık değişim şöyle:

Rezerv Kalemi 16 Ocak 2026 23 Ocak 2026 Değişim ($) Değişim (%) Toplam Rezervler 205,2 Milyar $ 215,6 Milyar $ +10,44 Milyar $ +%5,1 Brüt Döviz Rezervleri 76,4 Milyar $ 78,5 Milyar$ +2,1 Milyar $ +%2,7 Altın Rezervleri 121,0 Milyar $ 129,4 Milyar $ +8,4 Milyar $ +%6,9 Net Uluslararası Rezervler 91,0 Milyar $ 97,4 Milyar$ +6,4 Milyar $ +%7,0 Swap Hariç Net Rezervler 78,8 Milyar $ 85,5 Milyar$ +6,7 Milyar $ +%8,5

ALTININ 'REKOR' ETKİSİ VE SWAP BAŞARISI

Açıklanan rakamlardaki iki önemli detay piyasalar için kritik önem taşıyor:

Altın Rezervlerindeki Sıçrama

Altın rezervlerinin bir haftada 8,4 milyar dolar değer kazanması, fiziksel alımdan ziyade altının ons fiyatının 5.600 dolar seviyelerine çıkmasından kaynaklanan "değerleme artışını" yansıtıyor. TCMB’nin portföyündeki altın ağırlığı, toplam rezervlerin yarısından fazlasını (%60) oluşturur hale geldi.

Swap Hariç Net Rezervler

Piyasanın en çok dikkat ettiği "emanet paralar hariç" net rezervlerin 85,5 milyar dolara çıkması, TCMB’nin kendi öz kaynaklarının her geçen hafta daha da sağlamlaştığını ve dış finansman ihtiyacına karşı elinin güçlendiğini gösteriyor.

23 Ocak haftasında net uluslararası rezervlerdeki 6,4 milyar dolarlık artış, son yılların en güçlü haftalık performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.