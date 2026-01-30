İstanbul'da 'fidye' dehşeti! Kaçırdıkları gence işkence edip videoya çektiler

Maltepe’de "banka hesabını kullandırma" vaadiyle buluştuğu kişiler tarafından kaçırılan A.A. isimli genç, Zeytinburnu’ndaki bir iş yerinde polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Ailesinden 20 bin dolar fidye istenen ve ağır işkence gören genci kaçıran 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAATLERLE KANDIRIP İŞKENCE YAPTILAR

Gasp Büro Amirliğinde verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlatan A.A., şüphelilerle bir ay önce internet üzerinden tanıştığını belirtti. Kendisine banka hesabını kullandırması karşılığında para teklif edildiğini söyleyen A.A., "Bir arkadaşımın hesabını kullandırdım ama o parayı alıp kaçınca fatura bana kesildi. Maltepe’de buluştuğumuzda beni zorla araca bindirip Zeytinburnu’na götürdüler" dedi.

20 BİN DOLARLIK FİDYE VE İŞKENCE

Zeytinburnu’ndaki bir iş yerinde zorla tutulan A.A., burada feci şekilde darbedildi. Şüphelilerin, gencin darp anlarını videoya çekerek ailesine gönderdiği ve serbest bırakılması karşılığında 20 bin dolar fidye talep ettiği öğrenildi. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu rehin tutulan gencin yerini tespit etti.

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.A. elleri bağlı ve darbedilmiş halde kurtarıldı. Operasyon anları polis kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili A.İ.B. (37), T.T. (27), C.K. (26) ve A.İ.B. (22) isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.B. (22) serbest bırakılırken; suça fiilen karıştığı tespit edilen A.İ.B. (37), T.T. (27) ve C.K. (26) "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.