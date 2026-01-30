İstanbul'da 'fidye' dehşeti! Kaçırdıkları gence işkence edip videoya çektiler

İstanbul'da 'fidye' dehşeti! Kaçırdıkları gence işkence edip videoya çektiler
Yayınlanma:
İstanbul Maltepe’de banka hesabını kullandırması karşılığında para alacağı vaadiyle buluştuğu kişilerce kaçırılan A.A., Zeytinburnu'ndaki bir iş yerinde işkence görüp ailesinden 20 bin dolar fidye istenmesinin ardından, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Maltepe’de "banka hesabını kullandırma" vaadiyle buluştuğu kişiler tarafından kaçırılan A.A. isimli genç, Zeytinburnu’ndaki bir iş yerinde polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Ailesinden 20 bin dolar fidye istenen ve ağır işkence gören genci kaçıran 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAATLERLE KANDIRIP İŞKENCE YAPTILAR

Gasp Büro Amirliğinde verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlatan A.A., şüphelilerle bir ay önce internet üzerinden tanıştığını belirtti. Kendisine banka hesabını kullandırması karşılığında para teklif edildiğini söyleyen A.A., "Bir arkadaşımın hesabını kullandırdım ama o parayı alıp kaçınca fatura bana kesildi. Maltepe’de buluştuğumuzda beni zorla araca bindirip Zeytinburnu’na götürdüler" dedi.

fidye-2.jpg

20 BİN DOLARLIK FİDYE VE İŞKENCE

Zeytinburnu’ndaki bir iş yerinde zorla tutulan A.A., burada feci şekilde darbedildi. Şüphelilerin, gencin darp anlarını videoya çekerek ailesine gönderdiği ve serbest bırakılması karşılığında 20 bin dolar fidye talep ettiği öğrenildi. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu rehin tutulan gencin yerini tespit etti.

"Darbedildim" diyen kadın da rektör eşi de sessizliğe gömüldü! Suçlu gazeteciler oldu"Darbedildim" diyen kadın da rektör eşi de sessizliğe gömüldü! Suçlu gazeteciler oldu

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.A. elleri bağlı ve darbedilmiş halde kurtarıldı. Operasyon anları polis kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili A.İ.B. (37), T.T. (27), C.K. (26) ve A.İ.B. (22) isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

fidye-1.jpg

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.B. (22) serbest bırakılırken; suça fiilen karıştığı tespit edilen A.İ.B. (37), T.T. (27) ve C.K. (26) "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Türkiye
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 379 hesaba işlem yapıldı
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 379 hesaba işlem yapıldı
Destek ödemeleri başlıyor: Kadın balıkçılar yüzde 35 zamlı alacak
Destek ödemeleri başlıyor: Kadın balıkçılar yüzde 35 zamlı alacak
31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek
31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek