Anneannesini miras için bastonuyla katletmişti! Yaşlı kadının cansız bedenine hala ulaşılamadı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde işlenen ve tüm ülkeyi derinden sarsan korkunç cinayette, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından miras için öldürülen 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın cansız bedenine hala ulaşılamadı. Cinayete ilişkin detaylar ise kan dondurdu.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 21 Ocak akşamı meydana gelen korkunç olayda, Gülay G. isimli kadın polis merkezine giderek 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

Soruşturma devam ederken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ihbar dosyanın bütün gidişatını değiştirdi. Arnavutköy’de, Balaban Köyü’nde Fatma Demircan’a ait kıyafet ve çantaların bulunduğu öğrenilirken torun Volkan G.’nin, anneannesini 20 Ocak günü mezarlık ziyaretine götürdüğünü ve orada kaybettiğini söylemesi, annesi Gülay G.’nin polise verdiği ifadeyle çelişti.

istanbul-eyupsultanda-miras-icin-anne-1140419-338630.jpg

SAHTE BİR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU!

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis ekipleri, fark ettikleri çelişkili ifadeler üzerine eve intikal etti. Evde Gülay ve Birkan G. bulunurken, Volkan G.ise karşı binadaki evinde bilekleri kesilmiş halde baygın bir şekilde bulundu.

Yanında bulunan notta, “İyi bir adam olamadım. Evliliğim yıkıldı. Yaşlı anneanneme bile bunu yapabildim. Diğer tarafta bunu halledeceğim.” ifadelerinin olduğu görülürken yapılan incelemede bu girişimin öldürücü nitelikte olmadığı, bir aldatmaca olduğu açığa çıktı.

istanbul-eyupsultanda-miras-icin-anne-1140417-338630.jpg

OTOMOBİLİNDE KAN İZLERİ BULUNDU!

Yapılan kriminal incelemelerde, Volkan Göktepe’nin kullandığı aracın arka koltuk ve bagaj kısmında kan izleri olduğu belirlendi. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve güvenlik kamerası kayıtları ise Göktepe’nin olay günü araçta kazma ve kürekle dolaştığını ortaya çıkardı. Derinleşen soruşturmada ise, anne Gülay G. oğlundan korktuğu için polis ekiplerine doğruyu söylemediğini itiraf etti.

'Miras' için anneannesini katletti: Cinayeti itiraf etti!'Miras' için anneannesini katletti: Cinayeti itiraf etti!

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Emniyette verdiği ifadede, ilk önce anneannesini Kırklareli’nde bir huzurevine bıraktığını iddia eden Volkan G., çelişkiler ortaya çıkınca cinayeti itiraf etti. Verdiği ifadede, “Yolda giderken bastonla bana vurdu. Ben de bastonla ona vurdum. Kafasını çarpıp hareketsiz kaldı. Önce korkup bıraktım. Ertesi gün gömmeye gittim. Hayvanlar bedenin alt kısmını yemişti. Üst kısmını gömdüm” sözlerini sarf etti.

istanbul-eyupsultanda-miras-icin-anne-1140420-338630.jpg

ÇİÇEK DETAYI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ!

Soruşturma dosyasına giren bir başka çarpıcı detay da ortaya çıktı. Saldırganın, cinayetin ardından bir çiçekçiye giderek “Annemin mezarına dikeceğim” dediği ve çiçek aldığı tespit edildi. Şahsın çiçek satın aldığı görüntülere de ulaşıldı.

istanbul-eyupsultanda-miras-icin-anne-1140410-338630.jpg

MİRAS İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!

Volkan G.’nin uzun süredir işsiz olduğu tespit edilirken Alibeyköy'de bir evi bulunan anneannesi Fatma Demircan'ı mirası için öldürmüş olabileceği ileri sürüldü. Şüphelinin ayrıldığı eşi Meltem Y.'ye mesajlar atarak 'Yakında çok param olacak. Merak etme' dediği de öğrenildi.

istanbul-eyupsultanda-miras-icin-anne-1140415-338630-001.jpg

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİNE HALA ULAŞILAMADI!

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Gülay G., damat Veli, torunlar Birkan ve Volkan G. ile Volkan’ın eski eşi Meltem Y. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken 93 yaşındaki Fatma Demircan’ın cansız bedenine hâlâ ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

