'Miras' için anneannesini katletti: Cinayeti itiraf etti!

Yayınlanma:
Eyüpsultan'da Volkan G., kayıp anneannesi Fatma Demircan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan aramalarda Demircan'ın kanlı elbiseleri bulundu. Volkan G.'nin cinayeti, Demircan'dan kalacak miras için işlediği iddia edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Torun Volkan G.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken; anneannesini miras için öldürdüğü öne sürüldü.

ANNESİNDEN HABER ALAMAYAN KIZI POLİSE HABER VERDİ

Olay, 21 Ocak günü Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süredir torunlarından biri olan 47 yaşındaki Volkan G. ile beraber yaşayan Fatma Demircan'dan haber alamayan kızı Gülay G., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Öte yandan annesinden haber alamayan Gülay G. ile oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla Fatma Demircan'ı Arnavutköy Balaban Köyü mevkisinde aramayı sürdürdü.

TORUN, BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ailenin evine tekrar giden ekipler, daha önceden sabıkası bulunan Volkan G.'yi bilekleri kesilmiş halde buldu. Volkan G.'nin bıraktığı notta 'ben iyi bir adam olamadım, diğer tarafta kendimi affettireceğim, ben çok kötü bir insanım' yazdığı öğrenildi.

Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Volkan G., tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Volkan G.'nin polise çelişkili ifadeler verdiği tespit edilirken; zanlının kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve babası Veli G. de gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Volkan G.'nin ailesine; anneannesi için Kırklareli'nde bir huzurevi bulduğunu ve 45 bin liralık aylık ücreti ödemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi.

Anneannesini 'sana biraz hava aldıracağım' diyerek dışarı çıkmaya ikna eden Volkan G., ifadesinde "Yolda bana bastonla vurdu. Ben ona vurmaması gerektiğini söyledim. Vurmaya devam edince bastonu tutup ona doğru ittim. Başına çarpınca bayıldı. O sırada otomobil seyir halindeydim. Aracı kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra hareket etmeyince öldüğünü düşündüm. Çok panik yaptım. Uyuşturucunun etkisindeydim. Neler yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

DEMİRCAN'IN KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

Volkan G.'nin anneannesini bıraktığını iddia ettiği bölgede polis arama yaptı ancak cesede rastlanmadı. Şüphelinin gösterdiği yerlerin çevresinde yapılan incelemelerde; Fatma Demircan'ın kanlı elbiseleri, iç çamaşırları, tokası ve derisiyle birlikte yüzülmüş saçlarının bulunduğu öğrenildi. Bölgede cesedin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

'MİRAS İÇİN ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

Şüpheli Volkan G.'nin uzun süredir işsiz olduğu belirlenirken, Alibeyköy'de evi bulunan anneannesi Fatma Demircan'ı mirası için öldürmüş olabileceği iddia edildi. Şüphelinin, ayrıldığı eşi Meltem Y.'ye mesaj atarak 'Yakında çok param olacak. Merak etme' dediği belirtildi. Polis ayrıca şüphelinin, olayın ardından kazma, kürek ve mezarlık çiçekleri aldığına dair kamera görüntülerine ulaşıldığını bildirdi.

Miras kavgası kardeş kanı akıtmıştı: Ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendiMiras kavgası kardeş kanı akıtmıştı: Ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Volkan G. ile annesi Gülay G., babası Veli G., kardeşi Birkan G. ve eski eşi Meltem Y. adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

