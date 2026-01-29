2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar

2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Yayınlanma:
Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2025 yılında dünyanın en popüler akıllı telefonlarının listesini yayınladı. Bir önceki yıla kıyasla büyük bir değişiklik yok; Apple ve Samsung listenin başında yer alıyor.

2025 yılında en popüler 10 akıllı telefon, dünya genelindeki tüm satışların yaklaşık %19'unu oluşturacak. Listenin başında Apple'ın iPhone 16'sı yer alıyor; bu telefon geçen yıl da en çok satan akıllı telefondu.

Counterpoint Research verilerine göre, genel olarak ilk 10'da iki marka arasında bir dağılım söz konusu: Apple on sıradan yedisini işgal ederken, Samsung kalan üç sırayı elinde bulunduruyor.

iphone-16-2025.webp

Analistler, Apple ve Samsung'un en popüler akıllı telefon modelleri listesindeki hakimiyetinin üst üste dördüncü yıldır sarsılmaz bir şekilde devam ettiğini vurguluyor.

SON İKİ YILDA EN ÇOK SATAN 10 AKILLI TELEFON

top10-smartphones-2025.webp

Aynı zamanda analist Harshit Rastogi, yeni iPhone 17 serisi modellerine yönelik patlayıcı talebe dikkat çekiyor; bu modellerin satışları, piyasaya sürülmesinin ilk çeyreğinde önceki modellere kıyasla %11 arttı.

Standart iPhone 17 modeli özellikle başarılı oldu. Apple ekosistemine giriş bileti niteliğindeki iPhone 16e de ABD ve Japonya'da iyi performans göstererek önemli bir katkı sağladı.

Samsung Galaxy A16 5G, 2025 yılında dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu oldu. Analistler bunu modelin mükemmel dengelenmiş özelliklerine bağlıyor. Samsung Galaxy S25 Ultra da ilk 10'da yer alıyor.

Analistler, küresel bellek yongası kıtlığının mobil cihaz fiyatlarında artışa yol açacağını ve özellikle Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan pazarlarda bütçe ve orta segmentteki cihazların en çok etkileneceğini söylüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

