Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...

Türkiye bugünden itibaren etkisini gösterecek kar yağışını beklerken fırtınalı ve şiddetli yağışlı bir güne uyandı. Hava tahminlerindeki değişimi, kar yağışlarını önceden bilerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olumsuz havanın etkisini çok sayıda il için verdiği sarı kodlu uyarı listesi ile ortaya koyarken uzun süre etkili olacak yağışın nedeni ortaya çıktı.

KAR YAĞIŞINI BİLEN İSİM TÜM TAHMİNLERİ DEĞİŞTİREN OLAYI AÇIKLADI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, üst atmosfer seviyelerinde sıcaklıkların halen yüksek seyretmesi nedeniyle İstanbul ve birçok il için açıkladığı kar yağışı beklentisini değiştirdi. Şen, İstanbul’da kar yağışı olasılığının zayıfladığını söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen de 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Marmara ve Anadolu’nun birçok kentinde kar yağışının yeniden görülebileceğini ifade etmiş, hafta sonu itibarıyla kuzeyden gelecek hava sistemlerinin kar ihtimalini artırabileceğini belirtmişti. Şen, pazar ve pazartesi günleri Trakya’da kar yağışının daha yoğun beklendiğini, özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar görülebileceğini aktardı. İstanbul için ise kar yağışının sınırda kalacağını belirterek, etkili bir kar beklentisi olmadığını vurguladı.

Sosyal medya paylaşımlarında, pazartesi ve salı günleri İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade eden Şen, bunun temel nedeninin üst atmosferde sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve Akdeniz üzerinden gelen lodos olduğunu belirtti. Hafta sonu sıcaklıkların 8 dereceye kadar gerilemesinin beklendiğini aktaran Şen, tahminlerin cumartesi günü yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

METEOROLOJİ ÖYLE BİR HARİTA PAYLAŞTI Kİ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre yurt genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve bazı iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, doğu bölgelerde buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise bazı bölgelerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisi altında kalacak 58 ile sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, paylaştığı harita ile vatandaşları uyardı.

İşte o harita, iller ve uyarılar:

Uyarı Türü İller Kar ve Yağmur Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş Kar Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli, Batman Yağmur Gaziantep, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Osmaniye Rüzgar ve Yıldırım Antalya, Burdur, Denizli, Isparta Yıldırım / Fırtına Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla Kuvvetli Rüzgar (Grup 1) Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya Kuvvetli Rüzgar (Grup 2) Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden (Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.)yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Olumsuz hava koşullarının bugün itibariyle 4 gün süreceğini tahmin eden Meteoroloji, hafta başından itibaren sıcaklıkların düşeceğini de söyledi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde geneli ile gece güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, gece kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden 6 ila 8, gece saatlerinde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m. Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.