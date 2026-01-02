Son dakika | Yalova saldırısının ardından 26 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Yalova'da 29 Aralık günü düzenlenen operasyonda çatışma çıkmış, 3 polis memuru şehit olurken, 6 IŞİD'li terörist ise etkisiz hale getirildi.

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından kent geneli düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

IŞİD'li terörist 'cihat emri' bekliyormuş: İlk öldüreceği kişileri açıklamış

ŞÜPHELİLERDEN 26'SI TUTUKLANDI

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinden sonra Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da istihbarat ve operasyon zafiyeti mi var?

NE OLMUŞTU?

Yalova merkeze bağlı İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta, 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evindeki teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Yaklaşık 7 saat süren çatışmada, polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 6 terörist etkisiz hale getirildi. 8 polis ve 1 bekçi ise yaralandı.