Son dakika | Yalova saldırısının ardından 26 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Son dakika | Yalova saldırısının ardından 26 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü IŞİD operasyonun ardından gözaltına alınan 42 IŞİD şüphelisinden 26'sı tutuklandı.

Yalova'da 29 Aralık günü düzenlenen operasyonda çatışma çıkmış, 3 polis memuru şehit olurken, 6 IŞİD'li terörist ise etkisiz hale getirildi.

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından kent geneli düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

IŞİD'li terörist 'cihat emri' bekliyormuş: İlk öldüreceği kişileri açıklamışIŞİD'li terörist 'cihat emri' bekliyormuş: İlk öldüreceği kişileri açıklamış

yalova-isid.png

ŞÜPHELİLERDEN 26'SI TUTUKLANDI

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinden sonra Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da istihbarat ve operasyon zafiyeti mi var?Yalova'da istihbarat ve operasyon zafiyeti mi var?

NE OLMUŞTU?

Yalova merkeze bağlı İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta, 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evindeki teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Yaklaşık 7 saat süren çatışmada, polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 6 terörist etkisiz hale getirildi. 8 polis ve 1 bekçi ise yaralandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
Türkiye
Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Son dakika | Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı
Son dakika | Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı
Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!
Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!