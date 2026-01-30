Kaza yapanlara yardım için durdu: Aracı şarampole yuvarlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şarampole yuvarlanan araçtaki vatandaşlara yardım etmek için duran sürücünün otomobiline minibüs çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Kaynar Kavşağı'nda, geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı ve şarampole yuvarlandı.

kaza-sonrasi-yardim-icin-duran-surucunun-1141415-338927.jpg

ARACINA MİNİBÜS ÇARPTI!

Kazaya şahit olan bir otomobil sürücüsü, yardım etmek için durdu. Bu sırada hareket halindeki bir minibüs, otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle, yardım için duran sürücünün otomobili de şarampole yuvarlandı. Yaşanan kaza nedeniyle 3 kişi yaralandı.

kaza-sonrasi-yardim-icin-duran-surucunun-1141417-338927.jpg

YARALILARIN DURUMU İYİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

