Son Dakika | Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda feci kaza! İki ölü çok sayıda yaralı
Yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
EKİPLER PEŞ PEŞE SEVK EDİLDİ
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 8 araç karıştı.
İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kazanın sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)