Son Dakika | Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda feci kaza! İki ölü çok sayıda yaralı

Son dakika.... Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Birçok aracın karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.