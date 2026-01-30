Son Dakika | Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda feci kaza! İki ölü çok sayıda yaralı

Yayınlanma:
Son dakika.... Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Birçok aracın karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE SEVK EDİLDİ

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 8 araç karıştı.

İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı önlemek isterken kaza yaptı: Direksiyonu kırdı yaya yoluna düştüKazayı önlemek isterken kaza yaptı: Direksiyonu kırdı yaya yoluna düştü

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kazanın sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

