Kayıp olarak aranan kadın ağaca asılı bulundu!

Yayınlanma:
Muğla’nın Menteşe ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki Ömriye Duman, Karabağlar Yaylası'nda bir ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Karabağlar Yaylası Gökkıble mevkisinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ağaca asılı bir kadın görmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YOL ENGELİNİ KEPÇEYLE AŞTI

Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle yolların çamurla kaplanması ve geçit vermemesi üzerine ekipler olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Durum üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekiplerine ait iş makineleri çağrıldı. Kepçeyle yolun açılmasının ardından olay yerine varan sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini teyit etti.

yol.jpg

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin dün hakkında kayıp ihbarı yapılan Ömriye Duman olduğu belirlendi. Olay yerindeki ilk bulgular intihar ihtimalini güçlendirirken, Duman'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

kayip-olarak-aranan-kadin-agaca-asili-b-1141709-339006.jpg

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

