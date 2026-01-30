Konya’da babası Selahattin Ü.’ye şiddet uyguladığı anları cep telefonuyla kayda alarak amcasına gönderen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Selçuklu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü şekilde eve gelen babasıyla tartışan Yakup Ü., Selahattin Ü.’yü darbetti ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Evdeki silah kabusa döndü: Babasının tabancasıyla kendini vurdu

VİDEO ÇEKİP AMCASINA YOLLADI

Görüntüleri daha sonra Kocaeli’nde ikamet eden amcası Bayram Ü.’ye gönderen Yakup Ü.’nün, video sırasında babasına şiddet uygularken tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüldü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

TUTUKLANDI

Görüntülerin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Öte yandan, yüzde 53 oranında engelli raporu bulunan Selahattin Ü.’nün, geçmişte eve sık sık alkollü geldiği ve eşi Ü.Ü.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında daha önce birçok kez işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.