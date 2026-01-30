Konya’da dehşet! Babasını dövüp videosunu çekti görüntüleri amcasına gönderdi

Konya’da dehşet! Babasını dövüp videosunu çekti görüntüleri amcasına gönderdi
Yayınlanma:
Konya'da babası Selahattin Ü.’yü şiddet uyguladığı anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.

Konya’da babası Selahattin Ü.’ye şiddet uyguladığı anları cep telefonuyla kayda alarak amcasına gönderen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Selçuklu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü şekilde eve gelen babasıyla tartışan Yakup Ü., Selahattin Ü.’yü darbetti ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Evdeki silah kabusa döndü: Babasının tabancasıyla kendini vurduEvdeki silah kabusa döndü: Babasının tabancasıyla kendini vurdu

VİDEO ÇEKİP AMCASINA YOLLADI

Görüntüleri daha sonra Kocaeli’nde ikamet eden amcası Bayram Ü.’ye gönderen Yakup Ü.’nün, video sırasında babasına şiddet uygularken tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüldü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

TUTUKLANDI

Görüntülerin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Öte yandan, yüzde 53 oranında engelli raporu bulunan Selahattin Ü.’nün, geçmişte eve sık sık alkollü geldiği ve eşi Ü.Ü.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında daha önce birçok kez işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı
Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı
MEB’den karar: Müdür ve yardımcıları için yeni zorunluluk
MEB’den karar: Müdür ve yardımcıları için yeni zorunluluk
Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız
Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız