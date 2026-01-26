Evdeki silah kabusa döndü: Babasının tabancasıyla kendini vurdu

Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde bulunan E.Ç. (18), babasına ait tabancayı eline aldı. Silahla uğraştığı sırada kazara tetiğe dokunan genç, tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu. Tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Evden yükselen silah sesi sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. E.Ç., daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.