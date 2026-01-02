İmamı olmayan cami için müftülükten “taşıyın” çıkışı!

2025 yılında 130 milyarlık bütçe ve 150 bin personele sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı köylere imam göndermediği açığa çıktı. Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Çavdarlı (Tebek) köyünde, imam olmaması nedeniyle cami kapısına kilit vuruldu.

MÜFTÜLÜKTEN KÖYLÜLERE İLGİNÇ ÖNERİ!

Amida Haber’den Salih Sertkal’ın haberine göre, Özalp’a sade 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukatı Çavdarlı Köyü’nde imam olmadığı için köylüler ibadetlerini yapamazken köy sakinleri, aynı civarda 20’ye yakın köyde imam olmadığını belirtti.

Atatürk için düzenlenen mevlitte Atatürk'ü anmadılar! Tepki gösterenlere hakaret ettiler iddiası

Yeni atanan imamların köyde kısa bir süre kaldıktan sonra gittiğini ifade eden köylüler, İlçe Müftülüğü yetkileriyle görüştükleri ve yetkililerin kendilerine ilginç bir öneride bulunduğunu iletti. Köylüler, Müftülüğün kendilerine, "Cuma günleri için size bir imam veririz, alıp götürün Cumanızı kıldırın sonra geri getirin” dediğini öne sürdü.

“KÖYÜMÜZE BİR AN ÖNCE İMAM İSTİYORUZ”

Köy Muhtarı Yüksel Sayar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İslam alemi olarak Üç ayların başındayız. Önümüz mübarek Ramazan Ayı. Cuma hutbelerimizi, kandillerimizi imamsız geçirmek istemiyoruz. Köyümüzden ezan sesinin kesilmesini istemiyoruz. Camimiz var imamevimiz var. Köyümüz ilçe merkezine biraz uzak diye yıllardır aynı sorunları yaşayıp duruyoruz. Son atanan imam da sürekli hastası var gerekçesiyle köyde durmuyordu. Merkezi her camide 6-7 imam var ama köy camileri imamsız. Bizler bu konuda mağduruz köyümüze biran önce imam istiyoruz” ifadelerini kullandı.