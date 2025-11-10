Atatürk için düzenlenen mevlitte Atatürk'ü anmadılar! Tepki gösterenlere hakaret ettiler iddiası

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılı dolayısıyla Paşaköşkü Camii’nde “Atatürk ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif” okutmak üzere İl Müftülüğü’ne resmi başvuruda bulundu.

Atatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimi

Ancak program sırasında Atatürk’ün adının anılmaması üzerine İl Başkanı Emircan Eren’den tepki geldi.

Eren, il binasında yaptığı basın açıklamasında yaşanan olayı kamuoyuyla paylaştı.

"ATATÜRK’ÜN İSMİ HİÇ ANILMADI"

Emircan Eren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, Malatya Paşaköşkü Camii’nde, Atatürk ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutmak üzere bir program düzenledik. Program öncesinde hem Valiliğimizden hem de İl Müftülüğümüzden gerekli izinler alınmış, görevlendirmeler de Müftülük tarafından yapılmıştır.

'"TERBİYESİZ' ADAM DEDİ"

Ancak Mevlid-i Şerif sırasında, Atatürk’ün ismi hiç anılmamıştır. Durumu oradaki görevlilere hatırlattığımızda “Biz isim zikretmiyoruz” denilmesi üzerine, konuyu doğrudan İl Müftüsü’ne ilettim. Kendisine, “Sayın Müdürüm, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu mevlid okutmak üzere izin aldık,” şeklinde ifade ettim. Ancak İl Müftüsü bana, “Ben Diyanet’in bana verdiği yetkiyle konuşuyorum, camilerde şahıs isimleri anılamaz,” dedi. Ben de “Atatürk şahıs değildir, bu devletin kurucu önderidir, ilk Cumhurbaşkanımızdır,” dediğimde ise, kendisi “Terbiyesiz adam!” diyerek son derece yakışıksız, bir kamu görevlisine asla yakışmayacak bir ifadede bulundu.

Bu söz, sadece şahsıma değil, bu milletin kurucu liderine, onun aziz hatırasına ve Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş bir saygısızlıktır. Bizim amacımız dini siyasete karıştırmak değil, aksine; bu ülkenin bağımsızlığı uğruna mücadele etmiş bir lideri, dua ve minnetle anmaktı. Atatürk’ün adını camide anmak, siyasî bir tercih değil; bu milletin ortak vicdanına duyulan saygıdır.

Bugün özgürce ibadet ettiğimiz camiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in eseridir. Hiç kimse bu hakikati görmezden gelemez. Biz İYİ Parti olarak, ne dini değerlerimizi siyasete alet ederiz, ne de milletimizin kurucu iradesine yönelen saygısızlığa sessiz kalırız.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, yaşanan bu üzücü olayı Malatya kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Cumhuriyetimize, dinimize ve ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”