Atatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde, Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla il genelindeki merkez camilerde mevlit okutuldu. Valiliğin bu kararı İzmit'te bir grup tarafından protesto edilirken, protesto çağrısı yapan bir başka kişi ise Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliği, 10 Kasım anma programları kapsamında, kentin 12 ilçesinin tamamındaki merkez camilerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulması kararı aldı. Bu karar uyarınca, öğle namazının ardından belirtilen camilerde mevlit programları icra edildi.

kocaelide-camilerde-ataturk-icin-mevlit-1008794-299237.jpg

Valiliğin aldığı mevlit kararı, bir grup gerici tarafından İzmit kent merkezinde protesto edildi. Ömerağa Mahallesi'ndeki Sabri Yalım Parkı’nda toplanan grup, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bu sırada, parkta bulunan başka vatandaşlar ise protestocu gruba tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda, basın açıklamasının ardından taraflar herhangi bir olay yaşanmadan dağıldı.

kocaelide-camilerde-ataturk-icin-mevlit-1008791-299237.jpg

HAKARET GEREKÇESİYLE BİR GÖZALTI

Diğer bir olayda, M.K. isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden Gebze ilçesindeki Arapçeşme Camisi önünde mevlit programını protesto etmek için toplanma çağrısı yaptı. Şahsın paylaşımında Atatürk’e hakaret içeren ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine M.K., Çayırova ilçesindeki evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan protesto çağrısı nedeniyle polis ekipleri ilgili cami önünde güvenlik önlemi aldı. Ancak öğle namazı sonrası okunan mevlidin ardından cemaat dağılırken, belirtilen yerde herhangi bir protesto eylemi gerçekleşmedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

