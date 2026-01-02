Afgan göçmenlerin saklandığı yer hayrete düşürdü!

Afgan göçmenlerin saklandığı yer hayrete düşürdü!
Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda fganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, atık tankeri içerisinde yakalandı. Kötü koşullarda taşınan göçmenleri taşıyan olayın organizatörü olduğu belirlenen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı göçmen kaçaklığına yönelik çalışma yürütüldü.

ATIK TANKERİNDE 32 AFGAN GÖÇMEN ÇIKTI

Yapılan çalışma kapsamında ekipler tarafından şüphe üzerine durdulan atık tankerinde arama gerçekleştirildi. Teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, kötü şartlardaki gizli bölmelere yerleştirilen Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen 5 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i hakkında ise "ev hapsi" tedbiri uygulandı.

