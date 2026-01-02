Afgan göçmenlerin saklandığı yer hayrete düşürdü!

Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda fganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, atık tankeri içerisinde yakalandı. Kötü koşullarda taşınan göçmenleri taşıyan olayın organizatörü olduğu belirlenen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.