IŞİD’li teröristin amcası o korkunç günü anlattı: Cenazesini kimse almayacak
Yalova’da, 3 polisin şehit olduğu çatışmada ölü ele geçirilen IŞİD’li terörist Zafer Umutlu’nun amcası Metin Umutlu, o günü anlattı. Amca, “Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam.” ifadelerini kullanarak teröristin cenazesini almayacağını belirtti.

Yalova’da, 3 polisin şehit olmasına sebep olan çatışmada ölü olarak ele geçirilen IŞİD’li terörist Zafer Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, yeğenini ve o günü aktardı. Zafer Umutlu’nun, amcasının torunu olduğunu söyleyen Metin Umutlu, yeğenini terör örgütünden kopartmak istediklerini, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ama bunu başaramadıklarını ifade etti.

Amca, Zafer Umutlu’nun 6 sene önce Yalova’ya geldiğini aktararak yeğeninin örgüte katıldıktan sonra çok değiştiğini belirtti. Teröristin, 1 buçuk yıl önce kız kaçırarak evlendiğini ifade eden amca, düğününe gitmediklerini, salonda kendisi gibi örgüt mensuplarının olduğunu söyledi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, yeğenini ikna edemediklerini belirten Metin Umutlu, çatışmadan haberleri olunca Zafer’in kardeşiyle Yalova’ya gittiklerini aktardı.

“DEVLETE KURŞUN SIKTI, CENAZESİNİ ASLA ALMAYIZ”

Kendisine bir ara telefonundan ulaşabildiklerini ifade eden Metin Umutlu, yeğeniyle aralarında geçen son konuşmayı, “Adeta yalvardım. İkna etmek için çok dil döktüm. ‘Yapma, devletine, polisine kurşun sıkma’ dedim. Teslim olmasını söyledim. ‘Ben demir parmaklıklar arasına giremem’ dedi. Kabul etmedi.” ifadeleriyle aktardı.

Metin Umutlu, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu’nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini ifade ederek şikayette bulunduklarını kaydetti ve şehit polislere Allah’tan rahmet diledi.

Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı” ifadelerini kullanan Metin Umutlu, yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını ifade etti. Umutlu, “Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam.” sözlerini sarf etti.

