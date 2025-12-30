Polisleri şehit eden IŞİD'li terör örgütü üyeliğinden beraat etmiş! Karar da dün tebliğ edilmiş

Yalova İsmetpaşa Mahallesi’nde terör örgütü IŞİD üyelerinin kaldığı bir eve dün saat 02.15’te Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Eve giren polise ateş açıldı, IŞİD’liler kadın ve çocukları kendilerine canlı kalkan yaptı. Operasyona Bursa’dan gelen Polis Özel Harekât ve jandarma komandoları da katıldı. Çatışma 09.40’ta sona erdi.

Polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit düştü. Sekiz polis ve bir bekçi yaralandı. Evdeki beş kadın ve altı çocuk sağ kurtarıldı. Tamamı Türk vatandaşı olan altı IŞİD üyesi öldürüldü.

Öldürülenlerden ikisi polisin bildiği kişiler olduğu öğrenildi. İsmi açıklanan iki IŞİD’li, Yalova Emniyeti tarafından daha önce tespit edilmişti: Zafer Umutlu ve Haşim Sordabak.

Operasyonda öldürülenlerin, IŞİD ile irtibatlı olduğu belirlendi. Örgütün “Molla Ensarullah” kod adlı lideri Amer Onay’ın Türkiye için iki aşamalı planı olduğu iddia edildi: Birincisi mescitler açmak, ikincisi ise suikast ve eylemler için cihat grubu kurmak.

POLİSLERİ ŞEHİT EDEN İSİM BERAAT ETMİŞ

Zafer Umutlu’nun ismi, IŞİD-Horasan davasında 18 sanıktan biriydi. 1999 doğumlu, Umutlu’nun evinde yasaklı “Cihat & Şehadet” kitabı bulundu. Emniyet ifadesinde cuma namazını sadece “Ahlak Sünnet Dergisi” bürosunda kıldığını ve Diyanet imamlarının arkasında kılmadığını belirtti. Sistemi “kâfir” ilan eden açıklamalarıyla dikkat çekti.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, teröristin, “Erdoğan’ın devleti İslami kurallara göre yönetmediğini, cumhurbaşkanını kâfir gördüğünü, Atatürk ve laik sisteme bağlılığın küfür olduğunu” söylediğini aktardı.

Yargılama sonunda 21 Ekim 2025’te Umutlu ve 14 sanık, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından beraat etti. Tutuklanmayan Umutlu’ya gerekçeli karar dün, yani polisleri şehit ettiği gün tebliğ edildi. Tebligat, adresinde bulunamadığı için kapısına asıldı.

Saymaz, halktv.com.tr'deki köşesinde şunları yazdı: