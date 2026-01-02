Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti: 19 yaşındaki Sena hayatını kaybetti!

Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti: 19 yaşındaki Sena hayatını kaybetti!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Malatya'da Beyza E.'nin, ailesine ait haşlanmış mısır tezgahı önünde kavga edip, bıçakladığı Sena Nur Doğan (19) öldü, I.D. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza E., Senanur Doğan ve I.D. isimli kadınla tartışmaya başladı.

İKİ KADIN KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza E., bıçakla Doğan ve I.D.'ye saldırdı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

kavga.jpg

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

Malatyatime'ın aktardığı bilgilere göre, taraflar arasında daha önce sosyal medya platformları üzerinden sözlü bir tartışma yaşandı.

Akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde karşılaşan taraflar arasındaki gerginlik yeniden tırmandı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli B.E., yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı.

19 YAŞINDAKİ SENA HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

kavga1.jpg

Olayda kullandığı değerlendiren bıçakla yakalanan Beyza E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:DHA

