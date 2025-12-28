Son affın ilk cinayeti! 3 gün önce tahliye olmuştu eşini öldürdü

Yayınlanma:
AKP iktidarı tarafından Meclis’ten geçirilen 11. Yargı Paketi kapsamında binlerce hükümlü cezaevlerinden tahliye edildi. Affa ilişkin tartışmalar sürerken Diyarbakır’da, daha önce “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklanan ve 3 gün önce af kapsamında tahliye edilen 0.D. isimli erkek, R.Y. isimli kadını katletti.

AKP iktidarı tarafından TBMM’den geçirilen ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi kapsamında 50 bin mahkumun tahliyesi başladı.

Kadın dernekleri, Covid Affı olarak bilinen söz konusu düzenlemenin tehlikelerini haftalarca açıklamış ve affın, özellikle şiddet mağduru kadınlar için büyük riskler barındırdığına dikkat çekmişti.

AFLA TAHLİYE EDİLDİ, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ!

Gazeteci Burak Emek’in aktardığına göre, Diyarbakır’da, daha önce ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen O.D. (37) isimli erkek, 3 gün önce afla tahliye edildi. O.D., tahliye olmasının ardından dini nikahlı olduğu R.Y.’yı (28) vahşice öldürdü.

O.D., katlettiği kadını olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömdü. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırganı yakalandı.

“BUGÜN 50 BİN KİŞİ ÇIKAR YARIN 50 BİN KİŞİ GİRER”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, 50 bin mahkumun cezaevlerinden tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kalıcı bir adalet reformu yapılmadığı sürece tahliyelerle geçici rahatlama sağlansa da uzun vadede yeni tutuklamalarla sorunun yeniden patlak vereceği hakkında uyarmıştı.

Kanunun bütününe red oyu verdiklerin altını çizen Başarır, “Çünkü paketin içinde yanlış olan madde çoktu. İlerleyen süreçte bu durumun getirini hep birlikte göreceğiz. Asıl sorunumuz ülkemizde insanların cezaevlerine doğru düzgün yargılama olmadan girmesi. Türkiye’de her gün yüzlerce insan gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Doğru bir adalet sistemi ekseninde bu iş götürülmezse bugün 50 bin kişi çıkar yarın 50 bin kişi girer” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARIR TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Paket kapsamında tahliye olan vatandaşların yeniden suça karışması durumunda ise toplumda infial yaşanabileceğini belirten Başarır, “Bu tarz durumlara dur demek için öncelikle oturup, ciddi bir şekilde bir adalet reformu yapmak gerekir. Ancak bu yapılmıyor. Böylece de cezaevlerinde yığılma yaşanıyor. Bu paket kısa vadede cezaevlerindeki insan yoğunluğunu azaltabilir ama uzun vadede daha büyük sorunlara ve yığılmalara sebebiyet verir. Umarım bu paket kapsamında tahliye olan kişiler çok daha vahim olaylara karışmaz. Çünkü bu toplumda bir infial yaratır” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

