Türkiye eski güzeli ile ünlü yayıncı canlı yayında birbirine girdi!

Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ile yayıncı Can Sakızlı, Kick platformu üzerinden yapılan canlı yayında birbirine girdi. Olay anında kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, yayın esnasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü.

Yayının bir bölümünde ikili arasında itiş kakış yaşanırken, Kuyucuoğlu'nun yayının yapıldığı odadan çıkarılmasıyla Can Sakızlı, saldırıya uğradığını belirterek, "Kayıtta her şey, saldırdı. Madde krizi arkadaşlar, böyle oluyor madde krizinde bir insan" ifadelerini kullandı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı

KANALI BİR GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

Olayın ardından Kick platformu tarafından kanalı kapatılan Can Sakızlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Verilen banın kalıcı olmadığını ve platform politikası gereği uygulandığını belirten Sakızlı, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar yayında saldırıya uğradım. Gördünüz zaten. Bir günlük diyeyim... Yani ban gibi değil; kanalı koruma amacıyla bir günlük, Kick ile de konuştuk. Tamamen politika gereği. Haberiniz olsun; benim bir şey yaptığım ya da ban yedik gibi bir durum yok, sonra yanlış anlaşılma olmasın. Zaten yayında her şey yaşandı, görüldü. Vallahi yeni yıla çok kötü bir şekilde girdik. Teşekkür ediyorum yani, sağ olun destekleriniz için. Başka bir şey diyemiyorum."

Senem Kuyucuoğlu cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

22 Eylül 1990 tarihinde İzmir’de doğan Kuyucuoğlu, modelliğe henüz 14 yaşında başladı.

Kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 15 yaşında katıldığı Top Model Türkiye yarışması oldu. Asıl çıkışını ise 2009 Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak yaptı. Bu derece sayesinde Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.