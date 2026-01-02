Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı

Kadıköy’de bir müşterinin ödediği yüksek hesabı sosyal medyada paylaşmasıyla, işletmenin ünlü restorancı Bedri Usta’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Müşterinin "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" sitemine Bedri Usta’nın verdiği yanıt sosyal medyada tepki çekti.

Asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan Bedri Usta, 4 bin TL’lik adisyonu paylaşan müşterisine "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" diyerek yanıt verdi.

Tepkilerin odağında yer alan Bedri Usta, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı. Videoda kendisini eleştirenleri hedef alan Bedri Usta, şu ifadelere yer verdi:

"Ya arkadaş, bu restoranlara gidip yiyip içiyorsunuz ya, sonradan da pahalı diyorsunuz. İstanbul’da ve Türkiye’deki bütün restoranların önünde, girişte menü, fiyat listesi var. O menü listesine bakıp içeri girsen ne olur? Pahalıysa girmeyeceksin kardeşim.

Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum.

Sen geldin, yedin, içtin... Ya 3 kişi 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun ya. Ondan sonra da diyorsun ki 'şuna bu fiyatı verdim', paylaşıyorsun. Senin takipçin az, bana gönder ben paylaşırım.

Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?"