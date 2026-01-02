Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Kadıköy’de bir müşterinin ödediği yüksek hesabı sosyal medyada paylaşmasıyla, işletmenin ünlü restorancı Bedri Usta’ya ait olduğu ortaya çıktı.
Müşterinin "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" sitemine Bedri Usta’nın verdiği yanıt sosyal medyada tepki çekti.
Asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan Bedri Usta, 4 bin TL’lik adisyonu paylaşan müşterisine "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" diyerek yanıt verdi.
"PAHALIYSA GİRMEYECEKSİN KARDEŞİM"
Tepkilerin odağında yer alan Bedri Usta, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı. Videoda kendisini eleştirenleri hedef alan Bedri Usta, şu ifadelere yer verdi:
"Ya arkadaş, bu restoranlara gidip yiyip içiyorsunuz ya, sonradan da pahalı diyorsunuz. İstanbul’da ve Türkiye’deki bütün restoranların önünde, girişte menü, fiyat listesi var. O menü listesine bakıp içeri girsen ne olur? Pahalıysa girmeyeceksin kardeşim.
Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum.
Sen geldin, yedin, içtin... Ya 3 kişi 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun ya. Ondan sonra da diyorsun ki 'şuna bu fiyatı verdim', paylaşıyorsun. Senin takipçin az, bana gönder ben paylaşırım.
Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?"
"BİR DAHA GELİNCE FİYAT LİSTESİNE BAK ÖYLE OTUR"
Açıklamalarının devamında üslubunu sertleştiren Bedri Usta, "Onun için boşuna k*çını m*çını yırtma yani. Ne yaparsanız yapın dediğim gibi; girişte menü var, menüye bak, fiyatlara bak, ne yiyeceğini gör ona göre içeri gir. Hadi kapat yeter. Bir daha gelince fiyat listesine bak öyle otur." ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN CEZA GELDİ
Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Aralık 2025 tarihinde Bedri Usta’ya ait işletmeye denetim gerçekleştirilmişti.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" ifadelerini kullanmıştı.