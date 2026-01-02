ABD'li seçmenin tepki gösterdiği çizme bizimkilerin çerez parası...

ABD'li seçmenin tepki gösterdiği çizme bizimkilerin çerez parası...
Yayınlanma:
ABD'de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin eşinin 26 bin 800 TL'lik çizmesi ülkede tepkilere neden oldu. Ancak bu fiyat, son dönemde Türk siyasetçilerin tercih ettiği aksesuarların yanında çerez parası kaldı.

New York’un ilk sosyalist ve Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Zohran Mamdani’nin yemin töreninde, eşi Rama Duwaji’nin törende giydiği 530 Euro (yaklaşık 26 bin 800 TL) değerindeki çizmeler gündem oldu.

Olay, ABD kamuoyunda ve muhafazakar basında geniş yankı buldu. Mamdani’nin eşinin giydiği ayakkabının fiyatı tepki çekerken, "ekonomik eşitsizlikle mücadele" söylemleriyle çeliştiği gerekçesiyle ABD seçmeni tarafından eleştirildi.

rama-duwaji.jpg

Ancak ABD'de tepki çeken bu fiyatlar, Türkiye’deki siyasetçilerin son dönemdeki aksesuar tercihleriyle kıyaslandığında oldukça mütevazı kaldı.

36 BİN LİRALIK AYAKKABISIYLA PAZARA İNİP ESNAFI AZARLADI

Geçtiğimiz aylarda pazar ziyaretinde bulunan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pazarcı esnafını domates fiyatları üzerinden azarlarken, o esnada ayağında bulunan ayakkabıların 35 bin 950 TL değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

hakan-bahadir-001.webp

Benzer bir tablo geçtiğimiz günlerde AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı cephesinde de görüldü.

Yazmacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmede giydiği 52 bin 500 TL'lik ayakkabılarıyla gündem olmuştu.

cevahir-asuman-yazmaci.jpg

Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybettiSelçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti

80 BİN LİRALIK BOTLA ÇOCUKLARA YARDIMA GİTTİ

AKP Adana İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme, Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi çocukları ziyareti sırasında, yaklaşık 80 bin liralık lüks marka ayakkabılarıyla objektiflere yansımıştı.

filiz-kepme.webp

MİLYONLUK SAATLER MECLİS SIRALARINDA

TBMM 2026 bütçe görüşmelerinde AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun kolundaki 9.2 milyon liralık saat dikkat çekmişti.

nebi-hatipoglu.jpg

KİT’lerde tarihi zarar: 168 milyar buhar olduKİT’lerde tarihi zarar: 168 milyar buhar oldu

AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan’ın ise "Genel Kurul’da çalışmalara devam ediyoruz" notuyla geçtiğimiz aylarda paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken saatinin değerinin 1.2 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı.

nilhan-ayan.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
Türkiye
Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Son dakika | Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı
Son dakika | Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı
Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!
Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!