ABD'li seçmenin tepki gösterdiği çizme bizimkilerin çerez parası...

New York’un ilk sosyalist ve Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Zohran Mamdani’nin yemin töreninde, eşi Rama Duwaji’nin törende giydiği 530 Euro (yaklaşık 26 bin 800 TL) değerindeki çizmeler gündem oldu.

Olay, ABD kamuoyunda ve muhafazakar basında geniş yankı buldu. Mamdani’nin eşinin giydiği ayakkabının fiyatı tepki çekerken, "ekonomik eşitsizlikle mücadele" söylemleriyle çeliştiği gerekçesiyle ABD seçmeni tarafından eleştirildi.

Ancak ABD'de tepki çeken bu fiyatlar, Türkiye’deki siyasetçilerin son dönemdeki aksesuar tercihleriyle kıyaslandığında oldukça mütevazı kaldı.

36 BİN LİRALIK AYAKKABISIYLA PAZARA İNİP ESNAFI AZARLADI

Geçtiğimiz aylarda pazar ziyaretinde bulunan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pazarcı esnafını domates fiyatları üzerinden azarlarken, o esnada ayağında bulunan ayakkabıların 35 bin 950 TL değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Benzer bir tablo geçtiğimiz günlerde AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı cephesinde de görüldü.

Yazmacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmede giydiği 52 bin 500 TL'lik ayakkabılarıyla gündem olmuştu.

Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti

80 BİN LİRALIK BOTLA ÇOCUKLARA YARDIMA GİTTİ

AKP Adana İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme, Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi çocukları ziyareti sırasında, yaklaşık 80 bin liralık lüks marka ayakkabılarıyla objektiflere yansımıştı.

MİLYONLUK SAATLER MECLİS SIRALARINDA

TBMM 2026 bütçe görüşmelerinde AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun kolundaki 9.2 milyon liralık saat dikkat çekmişti.

KİT’lerde tarihi zarar: 168 milyar buhar oldu

AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan’ın ise "Genel Kurul’da çalışmalara devam ediyoruz" notuyla geçtiğimiz aylarda paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken saatinin değerinin 1.2 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı.