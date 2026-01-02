KİT’lerde tarihi zarar: 168 milyar buhar oldu

KİT’lerde tarihi zarar: 168 milyar buhar oldu
Yayınlanma:
Sayıştay raporlarına göre 34 KİT, 2024’te toplam 168,5 milyar TL zarar etti. CHP’li Mehmet Tahtasız, zararın liyakatsiz yönetimden kaynaklandığını belirterek, “Bu kaynakla Türkiye’nin kaderi değişirdi” dedi.

Devlete ait Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), 2024 yılında tarihi bir zarar tablosuna imza attı. Sayıştay raporlarına göre aralarında TCDD, BOTAŞ, PTT, TMO, TÜRKŞEKER ve TÜRKSAT gibi Türkiye’nin köklü kurumlarının da bulunduğu 34 KİT, tek bir yılda 168 milyar 554 milyon 122 bin TL zarar etti.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, ortaya çıkan tabloyu “kötü yönetimin ve liyakatsizliğin belgesi” olarak nitelendirerek, “Rakibi olmayan, tekel konumundaki kurumların bu denli zarar etmesi kabul edilemez” dedi.

mehmet-tahtasiz.jpeg

ZİRVEDE BOTAŞ VE TCDD VAR

Zarar sıralamasında ilk iki sırayı, kendi alanlarında tekel olan kurumlar aldı:
BOTAŞ: 44,9 milyar TL
TCDD: 36,5 milyar TL
Bunları TCDD Taşımacılık A.Ş., EÜAŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi ve TÜRKŞEKER izledi. Yalnızca bu altı kurumun toplam zararı 146 milyar TL’ye yaklaştı.

“168 MİLYAR TL İLE TÜRKİYE’NİN KADERİ DEĞİŞİRDİ”

Tahtasız, bu büyüklükte bir kamu kaynağının nasıl 'heba edildiğine' dikkat çekerek, “Bu parayla neler yapılabilirdi?Sorusunu yöneltti:

Yaklaşık 3 bin tam donanımlı okul,
Türkiye genelinde yıllarca ücretsiz okul yemeği,
200’den fazla tam teşekküllü devlet hastanesi,
300 binin üzerinde sosyal konut,
800 kilometreye yakın metro ve raylı sistem hattı,
Çiftçiye yıllarca mazot, gübre ve tohum desteği sağlanabilirdi.

“ZARAR BAHANE, HEDEF ÖZELLEŞTİRME”

Tahtasız’a göre sorun kurumların yapısında değil, yönetim anlayışında:
Türkiye’nin göz bebeği kurumlar önce bilinçli olarak zarar ettiriliyor, sonra bu zarar gerekçe gösterilerek özelleştirilmek isteniyor. Asıl sorun liyakatsiz atamalar, yandaş ihaleler ve kötü yönetimdir. Bu düzen değişmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

