AKP'ye geçen belediyelerde usulsüzlük üstüne usulsüzlük: Sayıştay teker teker raporladı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde büyük bir başarı elde ederek Türkiye'deki belediyelerin çoğunu kazanan CHP, hemen ardından tam bir yargı kıskacına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda ilde onlarca belediye başkanı tutuklanan CHP, bir yandan da parti değiştiren belediye başkanları ve meclis üyelerinin şokunu yaşadı.

Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere AKP'ye geçişlerin soruşturma ve hapis dayatmasından kaynaklandığı iddia edilirken, Gaziosmapaşa'da istedikleri ihaleyi alamadıkları öne sürülen CHP'li 2 meclis üyesinin AKP'ye geçmesiyle belediye, tekrarlanan Başkanvekilliği seçimlerinde AKP'ye geçti.

AKP'YE GEÇEN BELEDİYELERİN RÖNTGENİNİ SAYIŞTAY ÇEKTİ

Milyonlarca vatandaşın verdiği oyu hiçe sayarak parti değiştiren isimlerin başında gelen AKP'li Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerini Sayıştay raporları ortaya çıkardı.

Cumhuriyet'ten Emirhanh Çoban'ın ulaştığı rapora göre, Çerçioğlu AKP'ye geçtikten sonra belediye, görev ve sorumluluk alanı dışındaki bölgelerde harcama yaptı. Söz konusu tespitte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kars’ın Susuz ve Selim ilçelerinde kullanılması için 3 milyon 300 bin lira tutarında kilitli parke taşı satın aldı.

Belediye tespite ilişkin yaptığı açıklamada tek seferlik mahalli idareler dayanışması kapsamında satın alım yaptığını söyledi. Sayıştay ise tespite ilişkin “Kars İli Selim ve Susuz ilçeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanı içinde olmadığından yapılan ayni yardım mevzuata aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN 141 İŞÇİSİ İTFAİYE OLARAK ÇALIŞTIRILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.’nin Sayıştay raporunda da dikkat çeken çeşitli tespitler olduğu görüldü. Raporda yer alan tespitlere göre, şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanan bir bütçesinin olmadığı ortaya çıktı.

Bir başka dikkat çeken tespite göre ise, şirket kadrosunda bulunan 141 işçi, itfaiye personeli olarak görevlendirildi. Tespit kapsamında itfaiye personeli olmak için yasalarca belirlenen koşulların yerine getirilmesinin gerekliliği anımsatılarak “Bunun haricinde belediyenin kendi şirketinde istihdam ettiği asli görevi itfaiye hizmetleri olmayan ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde öngörülen şartlara tabi tutulmamış personelin itfaiye personeli olarak görevlendirebilmesi mümkün olmadığı gibi, itfaiye hizmetinin verilmesinde de bazı sıkıntılara yol açabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Belediye ise tespite ilişkin yaptığı açıklamada sorunun personel yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

SOSYAL YARDIMLAR CETVELİNDE USULSÜZLÜK TESPİTİ

AKP'ye geçmesi en çok tartışılan bir başka isim olan Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da raporda yer alan isimlerden oldu.

Raporda, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımların puanlama cetveline uygun yapılmadığı tespit edildiği belirtildi. Tespitte, “Kamu İdaresi tarafından sadece sosyal yardıma başvuru yapan kişilerin aylık geliri, sigorta durumu ve tapu sorgulamalarının yapıldığı ancak hanede yaşayan kişilerin gelir durumlarına, taşınır ve taşınmaz mal durumuna, nüfus sayısına, farklı yardımlar alıp almadığı gibi hususlara ilişkin ispat edici belgelerin bulunmadığı, dolayısıyla Sosyal Yardım Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler tam olarak değerlendirilmeden ve Yönetmelik ekinde belirtilen Sosyal Yardım Kriterleri Puanlama Cetveli doldurulmadan ayni ve nakdi sosyal yardım yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

112 MİLYON LİRALIK MALİYET OLUŞTU

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP’den AKP’ye geçiş yapan bir başka isim olmuştu. Fazlaca yönetimindeki belediyenin Sayıştay raporlarında, belediye şirketinde çalışan 160 kişinin herhangi bir hukuki dayanağı olmadan belediye bünyesinde de çalıştırıldığı kaydedildi.

Söz konusu 160 kişinin maliyetine ilişkin ise, “Altınova Belediyesince doğrudan hizmet alımı yapılmaması sonucunda (Şirketten alınan bilgilere göre) 160 personel nedeniyle 2024 yılında şirketin katlanmak zorunda kaldığı tüm giderler dahil toplam maliyetinin 112 milyon 565 bin 666 lira olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Şirketin 31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geçmiş, ertelenmiş/taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler toplamının 80 milyon 635 bin liraya, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında ödenmediği için taksitlendirilmiş prim borçlarının 18 milyon 641 bin liraya ulaştığı görülmüştür” denildi.