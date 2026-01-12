İmamoğlu 'Ne olduğu belli olmayan' vakıfları işaret etti: Gençlere vaadini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversiteli gençlerin barınma sorununa ilişkin yeni projeyi duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, 'Cumhuriyet Yurtları' projesini duyurdu. İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"GENÇLİĞİMİZ VAR!

Gençlerimiz; bugünümüz, geleceğimiz, umudumuz, heyecanımız…

İktidarımızda hakkınız olan kapsayıcı, katılımcı, destekleyici gençlik politikalarımızı yaşayacaksınız.

Size vadediyoruz:

BUGÜNÜNÜZ, GELECEĞİNİZ ve DİPLOMANIZ tehdit altında olmayacak. Dünya ile uyumlu, kendine güveni ve rekabet gücü yüksek, mutlu, özgür, yaratıcı, hayal gücü geniş gençlerimiz olacak.

Üniversitede barınma sorununu hızlıca CUMHURİYET YURTLARI ile çözeceğiz. Kalite standardı yüksek imkanları ve yaşam alanları ile örnek yurtlarımız olacak. Yerel yönetimlerle işbirliği ile Türkiye’nin hiçbir yerinde barınma sorunu yaşamayacaksınız. Ne olduğu belli olmayan kuruluş, vakıf, dernek yurtlarına mahkum kalmayacaksınız.

İstanbul’da yaptık, yakında tüm Türkiye’de"