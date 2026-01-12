İmamoğlu 'Ne olduğu belli olmayan' vakıfları işaret etti: Gençlere vaadini açıkladı

İmamoğlu 'Ne olduğu belli olmayan' vakıfları işaret etti: Gençlere vaadini açıkladı
Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu, üniversiteli gençlerin barınma sorununu çözmek amacıyla ‘Cumhuriyet Yurtları’ projesini duyurdu. Gençlere seslenen İmamoğlu, "Ne olduğu belli olmayan kuruluş, vakıf, dernek yurtlarına mahkum kalmayacaksınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversiteli gençlerin barınma sorununa ilişkin yeni projeyi duyurdu.

İmamoğlu'ndan çok net seçim açıklaması: Yetkiyi millet verir millet alır adaylığım kesinİmamoğlu'ndan çok net seçim açıklaması: Yetkiyi millet verir millet alır adaylığım kesin

imamoglu.jpg

"VAKIF, DERNEK YURTLARINA MAHKUM KALMAYACAKSINIZ..."

Sosyal medya platformu X'ten Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, 'Cumhuriyet Yurtları' projesini duyurdu. İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"GENÇLİĞİMİZ VAR!

Gençlerimiz; bugünümüz, geleceğimiz, umudumuz, heyecanımız…

İktidarımızda hakkınız olan kapsayıcı, katılımcı, destekleyici gençlik politikalarımızı yaşayacaksınız.

Size vadediyoruz:

BUGÜNÜNÜZ, GELECEĞİNİZ ve DİPLOMANIZ tehdit altında olmayacak. Dünya ile uyumlu, kendine güveni ve rekabet gücü yüksek, mutlu, özgür, yaratıcı, hayal gücü geniş gençlerimiz olacak.

Üniversitede barınma sorununu hızlıca CUMHURİYET YURTLARI ile çözeceğiz. Kalite standardı yüksek imkanları ve yaşam alanları ile örnek yurtlarımız olacak. Yerel yönetimlerle işbirliği ile Türkiye’nin hiçbir yerinde barınma sorunu yaşamayacaksınız. Ne olduğu belli olmayan kuruluş, vakıf, dernek yurtlarına mahkum kalmayacaksınız.

İstanbul’da yaptık, yakında tüm Türkiye’de"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Siyaset
AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'dan Erdoğan'a ikinci topuk selamı: Bu kez fotoğrafına
AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'dan Erdoğan'a ikinci topuk selamı: Bu kez fotoğrafına
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan 'ayrıcalıklı sanık' tepkisi
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan 'ayrıcalıklı sanık' tepkisi