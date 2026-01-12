İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'dan 'ayrıcalıklı sanık' tepkisi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde 106 sanığın tutukluluk durumunu yeniden değerlendirdi. Ancak mahkemenin, sanıklar arasında farklı uygulamalar yaptığı iddiası tartışmalara yol açtı. CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, özellikle bir sanığa tanınan ayrıcalığa dikkat çekerek tepki gösterdi.

Mehmet Pehlivan onun ifadesiyle tutuklanmıştı: Şimdi ne olacak?

İBB davasında tutuklu yargılanan Adem.'nin tutukluluk incemesi için cezaevinden alınıp adliyeye getirildiğini belirten Pehlivan, 106 sanıktan yalnızca Adem S.'ye bu ayrıcalığın tanındığını vurguladı.

Pehlivan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adalet ve kanun önünde eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz?

Sanık Adem S., tutukluluk incelemesi için cezaevinden alınıp adliyeye getirildi. Hem kendisi hem de avukatı mahkemede dinlendi. Bu ayrıcalık, 106 sanıktan yalnızca Sanık Adem’e tanındı.

Peki kanun ne diyor? CMK m.108/3 açık: Mahkeme aşamasında tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılır. Zaten 105 sanık için böyle yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Adem’e tanıdığı ayrıcalığı, CMK m.108/1’e dayandırmıştır. CMK m.108/1 savcılık aşamasında geçerlidir. Mahkemede değil. Bu, hukuk bilgisine sahip herkese alay etmektir.

Soruyorum: Çelişkili ifadeleri nedeniyle yeniden tutuklanan sanık Adem’i diğer 105 sanıktan ayrıcalıklı yapan şey nedir?

Adalet ve kanun önünde eşitlik lütuf değil, Anayasal bir haktır.

Tutuklu Avukat

Mehmet Pehlivan"