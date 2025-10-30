Mehmet Pehlivan onun ifadesiyle tutuklanmıştı: Şimdi ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce “etkin pişmanlık” kapsamında ifade veren ve daha sonra tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, savcılığın yeniden değerlendirmesi sonucu “tutarsız beyanlarda bulunduğu” gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Soytekin, üç kez “itirafçı” beyanı vermiş, ardından 10 Temmuz’da tahliye edilmişti. Ancak başsavcılık, dosyayı yeniden inceleyerek Soytekin’in ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirledi ve 21 Ekim’de yeniden tutuklanmasını talep etti.

İBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandı

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi.

VERDİĞİ İFADENİN ARDINDAN AVUKAT PEHLİVAN TUTUKLANMIŞTI

Soytekin’in “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadelerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın adını da geçirdiği ortaya çıkmıştı. Soytekin, Pehlivan’ın kendisine “yurt dışına kaçış” teklifinde bulunduğunu öne sürmüş, bu beyanın ardından Pehlivan “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

KENDİ İFADESİNİ KENDİSİ ÇÜRÜTTÜ

Ancak daha sonra Soytekin, verdiği bir röportajda soruşturmayı Pehlivan’dan değil, daha önce Ocak ayında öğrendiğini söyleyerek kendi beyanını bizzat çürütmüştü. Bu açıklama, etkin pişmanlık ifadesinin “gerçeğe aykırı” olduğu iddialarını gündeme getirdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Savcılığın “tutarsız” bulduğu beyanlar nedeniyle yeniden tutuklanan Soytekin’in durumunun, aylardır onun ifadesiyle cezaevinde bulunan Mehmet Pehlivan açısından nasıl bir gelişmeye yol açacağı ise merak konusu oldu.