İBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Yayınlanma:
İBB’ye yönelik “yolsuzluk”soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, savcılığın ifadelerinde “tutarsızlık” tespit etmesi üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep edildi. Soytekin, “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla bir kez daha cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak 'itirafçı' olmuştu.

SON DAKİKA | Adem Soytekin tahliye edildiSON DAKİKA | Adem Soytekin tahliye edildi

Soytekin, verdiği 3'üncü 'itirafçı' beyanının ardından 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Başsavcılık, soruşturma dosyasını yeniden değerlendirdi. Savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep edildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

'İTİRAFÇI' BEYANIYLA İMAMOĞLU'NUN AVUKATI TUTUKLANMIŞTI

Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi
Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü