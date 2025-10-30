İBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İBB’ye yönelik “yolsuzluk”soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, savcılığın ifadelerinde “tutarsızlık” tespit etmesi üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep edildi. Soytekin, “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla bir kez daha cezaevine gönderildi.