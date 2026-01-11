Cezaevinden çıkanların kaçı yeniden suç işliyor? Bakanlık kaynakları korkunç oranı açıkladı!

Cezaevinden çıkanların kaçı yeniden suç işliyor? Bakanlık kaynakları korkunç oranı açıkladı!
Yayınlanma:
Türkiye'de sık sık tartışma konusu olan ve neredeyse her sene yeniden düzenlenen infaz sistemi son zamanlarda 'af' ve 'denetimli serbestlik' düzenlemeleri ile gündemde. Ancak bakanlık kaynakları Türkiye'de cezaevinden çıkıp yeniden suç işleyenlerin oranının yüzde 45 olduğunu ifade edip 'Korkunç bir rakam' tanımlamasını yaptı.

AKP ve MHP'nin gündeme getirdiği yeni infaz sistemi çalışmaları kapsamında Adalet Bakanlığı bir eylem planı hazırladı. Bu planın, suç-yaptırım-infaz dengesini iyileştirmeyi ve ceza mevzuatını toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele almayı hedeflediği ifade edildi. Söz konusu plandaki temel amacın, hükümlülerin ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılması ve tekerrür (suçun tekrarlanması) oranlarının düşürülmesi olarak belirtiliyor.

Ehliyeti kaptıran yandı! Yeni Trafik Kanunu cezaları yağmur gibi yağdıracakYeni Trafik Kanunu cezaları

Eylem planına göre, iki yıllık bir takvim içerisinde kısa süreli hapis cezalarına alternatif yaptırımların kapsamı genişletilecek ve etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak. Ceza adalet sistemi, hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştirilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, kamuoyunda sıkça "af" düzenlemeleriyle karıştırılan denetimli serbestlik uygulaması, yeni sistemin odak noktalarından birini oluşturuyor. AKP kaynakları, atılacak adımların bir af olmadığını, mevcut denetimli serbestlik sisteminin yeniden düzenlenmesi olduğunu vurguluyor. Amaç, hükümlülerin cezalarının bir bölümünü dışarıda, belirli kurallar çerçevesinde tamamlamalarını sağlarken, yeniden suç işlemelerini önleyecek mekanizmalar oluşturmak.

50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktıİktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı

Bu kapsamda, maktu oranlı denetimli serbestlik uygulamasının yeniden değerlendirileceği ve hükümlünün suçun niteliğine uygun yükümlülüklere tabi tutulacağı belirtiliyor. Yetkililer, "20 yıl ceza alan biri 20 yılı içerde geçirmemeli. Kurallara uyacaksa cezanın bir bölümünü dışarda denetimli serbestlik şartlarında tamamlayabilir. Dışarı çıkan, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederse daha çok ceza alacağını bilecek" şeklinde bir değerlendirme yapıyor.

50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı

KORKUNÇ RAKAM: YÜZDE 45!

Adalet Bakanlığı kaynakları, cezaevinden çıktıktan sonra yeniden suç işleme oranının dünya genelinde de yüzde 40-45 bandında olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'deki oranın da bu seviyelerde olması, sorunun sadece adli bir mesele olmadığının altını çiziyor. Bakanlık yetkilileri, "Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu nedenle infaz rejiminin tüm sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım" ifadelerini kullanıyor.

“İnfaz rejiminde asıl amaç suçluyu topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40’ı-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin tüm sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Suriyeli kadınlara istismardan tutuklanmıştı: İfadeler değişince serbest bırakıldı
Suriyeli kadınlara istismardan tutuklanmıştı: İfadeler değişince serbest bırakıldı
Kar bu akşam geliyor! Meteorolojiden İstanbul dahil kuvvetli yağış uyarısı
Kar bu akşam geliyor! Meteorolojiden İstanbul dahil kuvvetli yağış uyarısı