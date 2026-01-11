Cezaevinden çıkanların kaçı yeniden suç işliyor? Bakanlık kaynakları korkunç oranı açıkladı!

AKP ve MHP'nin gündeme getirdiği yeni infaz sistemi çalışmaları kapsamında Adalet Bakanlığı bir eylem planı hazırladı. Bu planın, suç-yaptırım-infaz dengesini iyileştirmeyi ve ceza mevzuatını toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele almayı hedeflediği ifade edildi. Söz konusu plandaki temel amacın, hükümlülerin ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılması ve tekerrür (suçun tekrarlanması) oranlarının düşürülmesi olarak belirtiliyor.

Eylem planına göre, iki yıllık bir takvim içerisinde kısa süreli hapis cezalarına alternatif yaptırımların kapsamı genişletilecek ve etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak. Ceza adalet sistemi, hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştirilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, kamuoyunda sıkça "af" düzenlemeleriyle karıştırılan denetimli serbestlik uygulaması, yeni sistemin odak noktalarından birini oluşturuyor. AKP kaynakları, atılacak adımların bir af olmadığını, mevcut denetimli serbestlik sisteminin yeniden düzenlenmesi olduğunu vurguluyor. Amaç, hükümlülerin cezalarının bir bölümünü dışarıda, belirli kurallar çerçevesinde tamamlamalarını sağlarken, yeniden suç işlemelerini önleyecek mekanizmalar oluşturmak.

Bu kapsamda, maktu oranlı denetimli serbestlik uygulamasının yeniden değerlendirileceği ve hükümlünün suçun niteliğine uygun yükümlülüklere tabi tutulacağı belirtiliyor. Yetkililer, "20 yıl ceza alan biri 20 yılı içerde geçirmemeli. Kurallara uyacaksa cezanın bir bölümünü dışarda denetimli serbestlik şartlarında tamamlayabilir. Dışarı çıkan, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederse daha çok ceza alacağını bilecek" şeklinde bir değerlendirme yapıyor.

KORKUNÇ RAKAM: YÜZDE 45!

Adalet Bakanlığı kaynakları, cezaevinden çıktıktan sonra yeniden suç işleme oranının dünya genelinde de yüzde 40-45 bandında olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'deki oranın da bu seviyelerde olması, sorunun sadece adli bir mesele olmadığının altını çiziyor. Bakanlık yetkilileri, "Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu nedenle infaz rejiminin tüm sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım" ifadelerini kullanıyor.