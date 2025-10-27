CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa satıyor! Tek tek elden çıkarıyor

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Gaziantep’te CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın tartışmalı uygulamaları hız kesmeden sürüyor.

AKP'ye geçmesinin ardından tartışmalı imar uygulamaları ve taşınmaz satışlarıyla eleştirilerin odağı haline gelen Yılmaz belediyenin 27 taşınmazını daha satışa çıkardı.

867 MİLYON 731 BİN TL'LİK SATIŞ

Şehitkamil Belediyesi 29 Ekim, Göktürk, 15 Temmuz, Aydınlar, Beylerbeyi, İbrahimli, Taşlıca, Selahattin Eyyubi, Umut, Şehirgösteren mahallerindeki taşınmazları satışa çıkardı. Bu taşınmazların imar durumları arsa konut, arsa ticaret, sanayi ve dükkan olarak değişiklik gösteriyor. Bu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 867 milyon 731 bin TL.

TAŞINMAZ SATIŞLARI 2 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Belediye geçtiğimiz haftalarda da 30 taşınmazı satışa çıkarmıştı. Bu taşınmazların muhammen satış bedeli ise 930 milyon TL olmuştu. Yılmaz'ın AKP'ye geçmesinin ardından satışa çıkarılan taşınmazların bedeli 2 milyar TL'ye yaklaştı.