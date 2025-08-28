CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa elden çıkarıyor: Şehitkamil'de 930 milyonluk satış!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr- ÖZEL HABER

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Yılmaz'ın AKP'ye katılma nedenini hakkında yürütülen soruşturma olduğu öne sürülmüş ve soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi iddia edilmişti.

30 TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARDI

AKP'li Umut Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Şehitkamil Belediyesi belediyenin çok sayıda taşınmazını satışa çıkardı. Satışa çıkan taşınmazlar; Güvenevler, İbrahimli, Aydınlar, Alparslan, Belkıs, Beylerbeyi, Şehirgösteren, 15 Temmuz, Taşlıca, Umut, Sam (Organize Sanayi Bölgesi) mahallelerinde yer alıyor. Belediyenin satışa çıkardığı 30 taşınmazın imar niteliği durumunda bazıları konuta uygun olduğu belirtilirken bazıları ise sanayi için imar niteliği bulunduğu belirtildi.

930 MİLYON TL BELEDİYENİN KASASINA GİRECEK

10 Eylül ve 11 Eylül'de ihalesi yapılacak belediyeye ait kamu arazilerinin toplam satış bedelinin ise 930 milyon 835 bin TL olduğu ifade edildi.