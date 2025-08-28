CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa elden çıkarıyor: Şehitkamil'de 930 milyonluk satış!

CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa elden çıkarıyor: Şehitkamil'de 930 milyonluk satış!
Yayınlanma:
Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa edip AKP'ye geçmişti. Yılmaz'ın hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle AKP'ye geçtiği öne sürülmüştü. Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, belediyenin 30 taşınmazını satışa çıkarıldı. Bu taşınmazların muhammen satış bedeli ise 930 milyon TL.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr- ÖZEL HABER

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Yılmaz'ın AKP'ye katılma nedenini hakkında yürütülen soruşturma olduğu öne sürülmüş ve soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi iddia edilmişti.

30 TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARDI

AKP'li Umut Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Şehitkamil Belediyesi belediyenin çok sayıda taşınmazını satışa çıkardı. Satışa çıkan taşınmazlar; Güvenevler, İbrahimli, Aydınlar, Alparslan, Belkıs, Beylerbeyi, Şehirgösteren, 15 Temmuz, Taşlıca, Umut, Sam (Organize Sanayi Bölgesi) mahallelerinde yer alıyor. Belediyenin satışa çıkardığı 30 taşınmazın imar niteliği durumunda bazıları konuta uygun olduğu belirtilirken bazıları ise sanayi için imar niteliği bulunduğu belirtildi.

930 MİLYON TL BELEDİYENİN KASASINA GİRECEK

10 Eylül ve 11 Eylül'de ihalesi yapılacak belediyeye ait kamu arazilerinin toplam satış bedelinin ise 930 milyon 835 bin TL olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Siyaset
Türk vatandaşı mı Türkiyeli mi? Vatandaş tercihini yaptı
Türk vatandaşı mı Türkiyeli mi? Vatandaş tercihini yaptı
İlk Çerçioğlu anketi geldi! Vatandaş yanıtı verdi
İlk Çerçioğlu anketi geldi! Vatandaş yanıtı verdi