Umut Yılmaz'ın neden AKP'ye geçtiği belli oldu: 19 Mart'taki o görüşmeyi açıkladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP’den AKP’ye geçmişti. CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, Yılmaz’ın istifasının gerekçesinin arka planını açıkladı. Atar, "19 Mart günü kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmede ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediği tarafımdan bilinmektedir" dedi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Gaziantep’te CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın bu hamlesinden sonra başlayan siyasi tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Konuya ilişkin dikkat bir açıklama da CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar’dan geldi.

CHP'den AKP'ye geçmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 'tehdit ediliyorum' diyen üyeye 'ister yaşa ister öl' dedi!CHP'den AKP'ye geçmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 'tehdit ediliyorum' diyen üyeye 'ister yaşa ister öl' dedi!

Atar, Yılmaz’ın istifa ederken yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Meclis'te açıklamalarda bulunan Atar, Yılmaz’ın istifa kararı almasının nedenine dair bir dizi açıklamada bulundu.

"7-8 GÜN BİLE KALAMAM"

Atar, “Sayın belediye başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında ortadan kayboldu. 19 Mart günü kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmede ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediği tarafımdan bilinmektedir. Yani istifasının tek gerekçesi bu korkudur” dedi. Yılmaz'ın söz konusu kişiyi Meclis'e getirip konuşturabileceğini belirtti. Atar, Yılmaz'a "7 yıl ceza alacak ne suç işlediniz siz?" diye sordu.

CHP’li meclis üyesi, “İstifa gerekçesi ne ben ne diğer meclis üyeleri ne de CHP’liler tarafından biliniyor. Ama gerçek ortada: Umut Yılmaz, hapse girmekten korktuğu için CHP’den istifa edip AKP’ye katıldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

