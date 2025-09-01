CHP'den AKP'ye geçmişti: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 'tehdit ediliyorum' diyen üyeye 'ister yaşa ister öl' dedi!

Yayınlanma:
CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, partisinden istifa ederek AKP’ye katılan Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yakınındaki isimler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. "Can güvenliğim yok" diyen Atar'a, Yılmaz, "İster yaşa ister öl" yanıtını verdi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının yankıları sürüyor. Yılmaz'ın AKP'ye katılmasının ardından birçok tartışma gündeme geldi. Son olarak CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, Yılmaz'ın yanında bulunan iki kişinin 'mafya' ile anlaştığı ve tehdit edildiğini öne sürdü.

Atar, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Mafya ile pazarlık görüntülerinin olduğunu öne süren ve bunu AKP Grup Başkanvekiline de izlettiğini söyleyen Atar, "Benim üç tane kız çocuğum var. O iki malum şahsı bu Meclis'ten çıkaracaksınız" dedi.

Meclis'teki tartışmaların ardından Umut Yılmaz, Atar'a "İster yaşa ister öl" yanıtını verdi.

Atar'ın konuya ilişkin suç duyusunda bulunduğu belirtildi. Atar'ın yaptığı suç duyurusunda, "Özgür Yılmaz ve kardeşi Umut Yılmaz, kamu gücünü kullanarak beni ve ailemi öldürmekle tehdit etmektedirler, bunu yapmalarındaki amaç Şehitkamil Belediyesinde meydana gelen usulsüz işleri ve kamu zararlarını gündeme getirmemdir, can güvenliğim yoktur, evimin oldğu yerde son 1 haftadır silah sesine benzer sesler duymaktayım, bu da ben iyice korkutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

