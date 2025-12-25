Ehliyetsiz ve alkollü şekilde polisten kaçtı: Araç hurdaya döndü

Karabük'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, kısa süre sonra kaza yaptı. Olay, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI

78 ABL 583 plakalı otomobili kullanan 19 yaşındaki M.E.Y., polis ekiplerinin dur ikazına rağmen kaçmaya devam etti. Sürücü, Karabük-Yenice karayoluna bağlandıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL KALDIRIMA ÇARPTI

Kontrolünü kaybeden araç, yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazada, 19 yaşındaki sürücü M.E.Y. ile yanındaki 18 yaşındaki Z.C.K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Yapılan incelemede sürücü M.E.Y.'nin 1,85 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi maddelerinden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.