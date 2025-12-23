Ehliyetsiz ve alkollü arkadaşına ceza yazan polislere zor anlar yaşattı!


Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosikletin sürücüsü Mustafa K.’nin (30) yanında bulunan arkadaşı M.G., polis ekiplerine “2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı?” diyerek mukavemet gösterdi. M.G., emniyete götürüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı’nda yaptığı uygulama sırasında meydana gelen olayda, Mustafa K. isimli kişinin kullandığı motosiklet durduruldu.

HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ!

Sürücünün ehliyetsiz ve 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 945 TL cezai işlem uygulandı.

ARKADAŞI POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİ!

Ceza makbuzu yazıldığı sırada Mustafa K.’nin yanındaki arkadaşı M.G. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu iddia edilen M.G., “2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı? Yapıştıracak cezayı bitecek bu iş” diyerek tepki gösterdi.

Uyarılara rağmen tepki göstermeye devam eden M.G., kelepçe takılarak arkadaşı Mustafa K. ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak:DHA

