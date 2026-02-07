Ümit Özdağ'a 'Şeyh Said'e hakaret'ten ceza

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Şeyh Said’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

ŞEYH SAİD'İN TORUNLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

9 Kasım 2024 tarihinde Şeyh Said’in torunları tarafından Özdağ'ın sosyal medya hesabında dile getirilen ifadelere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Şikiyetin ardından Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan dava sürecinin bugün görülen duruşmasında karar açıklandı.

"HATIRASINA ALENEN HAKARET"

Mahkeme, Ümit Özdağ’ın kendisine ait olduğu belirtilen “umitozdag” adlı sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ifadeler nedeniyle Şeyh Said’in 'hatırasına alenen hakaret' suçu oluştuğu hükmüne vardı.

Paylaşımın herkese açık bir hesap üzerinden yapılmış olmasının “aleniyet” açısından dikkate alındığını belirten mahkeme, Şeyh Said’in torunları olduğu belirtilen kişilerin davacı olma haklarının bulunduğunu söyledi.

6 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme; savunmada öne sürülen “siyasi kimlik”, “kamusal tartışma” ve “tarihsel değerlendirme” iddialarının, hakaret niteliğindeki sözleri hukuken meşru kılmadığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme; Ümit Özdağ hakkında 6 bin 500 TL adli para cezasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim uygulanmasına karar verdi.

Kararda itiraz yollarının açık olduğu da belirtildi