Adana'da trafik denetimi: Yaklaşık 500 bin lira ceza yazıldı

Yayınlanma:
Trafik polislerinin Adana genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 60 sürücüye toplamda 495 bin 593 lira idari para cezası uygulandı.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda yaptığı uygulamalarda seyir halindeki araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve alkol kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 278 sürücü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 11 sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilirken, 11 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 38 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

adanada-trafik-denetimi-60-surucuye-49-1072824-318337.jpg

Denetimler sonucunda toplam 60 sürücüye 495 bin 593 lira idari para cezası uygulanırken, ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak:DHA

