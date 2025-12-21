Adana'da trafik denetimi: Yaklaşık 500 bin lira ceza yazıldı
Yayınlanma:
Trafik polislerinin Adana genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 60 sürücüye toplamda 495 bin 593 lira idari para cezası uygulandı.
Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda yaptığı uygulamalarda seyir halindeki araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve alkol kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 278 sürücü kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde 11 sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilirken, 11 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 38 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.
Denetimler sonucunda toplam 60 sürücüye 495 bin 593 lira idari para cezası uygulanırken, ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
Kaynak:DHA
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...