İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında bir yükseliş yaşanıyor.

Son haftalarda etkili olan yağışlar, su rezervlerini olumlu yönde etkileyerek barajlardaki seviyelerin artmasını sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kent genelindeki barajların güncel doluluk durumunu kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON TABLO

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son günlerde kademeli bir artış gösteriyor. 6 Şubat itibarıyla yüzde 34,2 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 7 Şubat’ta yüzde 34,71 seviyesine yükselirken bugün itibariyle bu oran 35.14 olarak kaydedildi.

GEÇMİŞ YILLARIN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ancak geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk yüzde 50'nin üzerindeydi.

İSKİ istatistiklerine göre, 7 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,21, 2017'de yüzde 85,58, 2018'de yüzde 75,38, 2019'da yüzde 89,74, 2020'de yüzde 59,2, 2021'de yüzde 45,55, 2022'de yüzde 66,91, 2023'te yüzde 31,14, 2024'te yüzde 75,85, 2025'te yüzde 53,27 ve 2026'da yüzde 34,71 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, barajlardaki yükselişin son günlerde etkisini artıran kış yağışları ve yer yer görülen sağanakların katkısıyla gerçekleştiğine dikkat çekerken, doluluk oranlarının henüz istenen düzeye ulaşmadığını ve tablonun hala kritik olduğunu ifade ediyor.

Yağışların ardından İstanbul barajlarındaki çarpıcı tablo

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul’daki barajlarda son iki haftada belirgin bir toparlanma yaşandı. 25 Ocak’ta yüzde 26,91 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 14 gün içinde yükselişe geçerek bugün yüzde 35,14’e ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklanan son verilere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Kentin en önemli su kaynaklarından Elmalı Barajı, yüzde 92,54 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunuyor.

Öte yandan, bazı barajlarda doluluk oranları oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Kazandere Barajı yüzde 10,77, Pabuçdere Barajı ise yüzde 10,64 doluluk oranıyla en düşük seviyedeki barajlar olarak kaydedildi.

08 Şubat 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları (%) şu şekilde ölçüldü:

Ömerli Barajı: %49,2

Darlık Barajı: %53,4

Elmalı Barajı: %92,54

Terkos Barajı: %22,48

Alibey Barajı: %30,58

Büyükçekmece Barajı: %25,23

Sazlıdere Barajı: %22,14

Istrancalar Barajı: %70,45

Kazandere Barajı: %10,77

Pabuçdere Barajı: %10,64

Uzmanlar, yüksek doluluk oranlarının sevindirici olduğunu belirtirken, düşük seviyedeki barajlar için kış aylarında yağışların devam etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.