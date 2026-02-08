İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSKİ, İstanbul’daki barajların güncel doluluk verilerini paylaştı. Açıklanan son rakamlara göre barajlardaki toplam su seviyesi yüzde 35,14 olarak kayda geçti. Mevsimsel yağışların yaz ve kış dönemlerinde azalması, özellikle büyükşehirlerde su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, İstanbul’da barajlardaki son tablo merak konusu oldu.

İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında bir yükseliş yaşanıyor.

Son haftalarda etkili olan yağışlar, su rezervlerini olumlu yönde etkileyerek barajlardaki seviyelerin artmasını sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kent genelindeki barajların güncel doluluk durumunu kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON TABLO

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son günlerde kademeli bir artış gösteriyor. 6 Şubat itibarıyla yüzde 34,2 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 7 Şubat’ta yüzde 34,71 seviyesine yükselirken bugün itibariyle bu oran 35.14 olarak kaydedildi.

iski.jpg

GEÇMİŞ YILLARIN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ancak geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk yüzde 50'nin üzerindeydi.

İSKİ istatistiklerine göre, 7 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,21, 2017'de yüzde 85,58, 2018'de yüzde 75,38, 2019'da yüzde 89,74, 2020'de yüzde 59,2, 2021'de yüzde 45,55, 2022'de yüzde 66,91, 2023'te yüzde 31,14, 2024'te yüzde 75,85, 2025'te yüzde 53,27 ve 2026'da yüzde 34,71 olarak kaydedildi.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30'un üzerine çıktı

Uzmanlar, barajlardaki yükselişin son günlerde etkisini artıran kış yağışları ve yer yer görülen sağanakların katkısıyla gerçekleştiğine dikkat çekerken, doluluk oranlarının henüz istenen düzeye ulaşmadığını ve tablonun hala kritik olduğunu ifade ediyor.

baraj14gun.jpg

Yağışların ardından İstanbul barajlarındaki çarpıcı tabloYağışların ardından İstanbul barajlarındaki çarpıcı tablo

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul’daki barajlarda son iki haftada belirgin bir toparlanma yaşandı. 25 Ocak’ta yüzde 26,91 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 14 gün içinde yükselişe geçerek bugün yüzde 35,14’e ulaştı.

baraj3.jpg

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklanan son verilere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Kentin en önemli su kaynaklarından Elmalı Barajı, yüzde 92,54 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunuyor.

Öte yandan, bazı barajlarda doluluk oranları oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Kazandere Barajı yüzde 10,77, Pabuçdere Barajı ise yüzde 10,64 doluluk oranıyla en düşük seviyedeki barajlar olarak kaydedildi.

08 Şubat 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları (%) şu şekilde ölçüldü:

  • Ömerli Barajı: %49,2
  • Darlık Barajı: %53,4
  • Elmalı Barajı: %92,54
  • Terkos Barajı: %22,48
  • Alibey Barajı: %30,58
  • Büyükçekmece Barajı: %25,23
  • Sazlıdere Barajı: %22,14
  • Istrancalar Barajı: %70,45
  • Kazandere Barajı: %10,77
  • Pabuçdere Barajı: %10,64

Uzmanlar, yüksek doluluk oranlarının sevindirici olduğunu belirtirken, düşük seviyedeki barajlar için kış aylarında yağışların devam etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

baraj4.jpg

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Türkiye
Üniversiteliler dikkat! 20 günlük staj devri resmen bitiyor: İşte yeni zorunluluk
Üniversiteliler dikkat! 20 günlük staj devri resmen bitiyor: İşte yeni zorunluluk
İhmalin bedelini küçük çocuklar ödedi: Korkudan annelerinin kucağından inemediler!
İhmalin bedelini küçük çocuklar ödedi: Korkudan annelerinin kucağından inemediler!