İzmir’de son günlerde etkisini artıran şiddetli sağanak yağışlar ve buna bağlı taşkınlar, kent genelinde günlük hayatı sekteye uğrattı. Bazı noktalarda yollar ulaşıma kapanırken, trafik ve toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Yağışların neden olduğu sel baskınları zaman zaman can güvenliğini tehlikeye atarken, bu olumsuz tabloya rağmen barajlara önemli miktarda su girişi sağladı.

Kuraklık kaygısının uzun süredir hissedildiği İzmir’de, barajlardaki su seviyeleri yakından izlenmeye devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kentteki barajların güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan son veriler, yağışların su rezervlerinde sınırlı da olsa bir toparlanma sağladığını gösterirken, uzmanlar kuraklık tehlikesinin henüz tamamen geçmediği uyarısında bulunuyor.

İZMİR TAHTALI BARAJI’NDA SU SEVİYESİ NE DURUMDA?

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı kısa sürede dikkat çekici bir artış gösterdi. 6 Şubat’ta yüzde 14,88 olarak ölçülen doluluk oranı, 7 Şubat itibarıyla etkisini sürdüren sağanak yağmur ve yer yer görülen sel taşkınlarının ardından yüzde 16,34’e yükselirken bugün bu oran 17,17 seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, artışın kış aylarında beklenen yağışların etkisiyle gerçekleştiğini belirtirken, mevcut seviyenin su ihtiyacını karşılamak için hala yeterli olmadığını vurgulayarak kış mevsimi boyunca yağışların devam etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

İZMİR BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

İzmir’de barajlardaki doluluk oranları dikkat çekici seviyelere geriledi. Açıklanan son verilere göre kentin önemli su kaynaklarından Gördes Barajı, yüzde 9,35 doluluk oranıyla en düşük seviyede bulundu.

En yüksek doluluk oranı ise yüzde 54,22 ile Güzelhisar Barajında ölçüldü. Uzmanlar, özellikle Gördes Barajı’ndaki kritik seviyeye dikkat çekti.

Tahtalı Barajı: %17,17

Balçova Barajı: %44,91

Ürkmez Barajı: %45,05

Güzelhisar Barajı: %54,22

Gördes Barajı: %9,35

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %46,44

YAĞIŞLAR TAHTALI BARAJI’NA YARADI

Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı artış gösterdi. 5 Şubat’ta yüzde 10,00 seviyesinde bulunan barajın doluluk oranı, 6 Şubat itibarıyla yüzde 14,88’e yükseldi. 7 Şubatta açıklanan verilere göre ise Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 16,34 olarak ölçülürken 8 Şubat yani bugün açıklanan verilere göre ise Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 17,17 olarak ölçüldü. Son günlerdeki bu artış, barajdaki su seviyesinde kısmi bir toparlanmaya işaret etti.

GÖRDES BARAJI’NDA YAĞIŞLARLA DOLULUK ORANI ARTTI

29 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0 seviyesine kadar gerileyerek tamamen kuruma noktasına gelen Gördes Barajı, etkili olan sağanak yağışlar ve ardından meydana gelen sel taşkınlarıyla yeniden su tutmaya başladı.

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağmur ve sellerin ardından barajın doluluk oranı yüzde 17,17’ye yükseldi. Yaşanan bu artış, barajdaki su seviyesinde geçici de olsa bir toparlanma sağladı.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge. Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir. Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir. Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır. Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

8 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

